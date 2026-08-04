Calcio Prima, mister Girometti: 'Victoria, mix di giovani ed esperti'

'Al lavoro con entusiasmo. Siamo ben equilibrati in tutti i reparti, sufficientemente quadrati, con tanta voglia di metterci in mostra"

Mister Massimo Girometti, lunedì il Victoria si è radunato allo stadio Bani. Soddisfatto della campagna acquisti?

“Sono contento perché abbiamo preso sia giocatori esperti come il portiere Leardini ed il centrocampista Zamagni, sia giovani con esperienza nella categoria come il difensore Zanghi, il centrocampista Maierù e l’attaccante Brocculi. Abbiamo inserito un gruppo di ragazzi del nostro settore giovanile nati tra il 2004 al 2010 che vogliamo valorizzare e che testeremo durante la preparazione. Hanno entusiasmo: noi dobbiamo dare loro il tempo di crescere, loro avere la capacità di sfruttare l’occasione che si presenterà. E’ aggregato, inoltre un centrocampista di 29 anni, che ha esperienza di Promozione e Prima nei campionati laziali, Pietro Gabrielli, che è tornato a Rimini per motivi di famiglia e di lavoro. Ci ho parlato, credo ci tornerà utile. Un altro ragazzo, un esterno d’attacco, di nazionalità spagnola a Rimini per motivi di studio a settembre rinforzerà la rosa”.

L’anno scorso il problema del Victoria è stato sotto porta. Senza Eusebi, ai box per infortunio, come avete risolto il problema?

"Ho fiducia in Brocculi e Federico Rossi, Halilaj ci darà di sicuro una grossa mano anche partendo dalla panchina, valutiamo il 2008 Berarducci. Non ci è capitato il giocatore giusto pur avendolo cercato a fondo, sono certo che cammin facendo troveremo un’altra pedina per meglio assortire il reparto. Nel nuovo anno, poi, ritornerà Eusebi e nella parte finale di stagione potrà darci gol importanti. La squadra è più dinamica, soprattutto a centrocampo, non ci sono solisti, ma giocatori al servizio del collettivo. Quanto alla difesa, l’abbiamo rafforzata con Leardini tra i pali e Zanghi nella linea a quattro. Siamo ben equilibrati in tutti i reparti, sufficientemente quadrati, con tanta voglia di mettersi in mostra, con un radicamento sul territorio ancora più marcato e questo è positivo. Vedo i ragazzi coinvolti ed il mio compito sarà sempre in questa direzione; chi per motivi di lavoro salta qualche allenamento in preparazione, ha chiesto un programma da seguire ed è una cosa buona. Le prime amichevoli mi daranno le prime indicazioni”.

Che girone sarà?

“Mancheranno probabilmente Rumagna e San Vittore, ci saranno tanti derby. Il girone è tosto con squadre come Torconca, Cattolica, San Bartolo, Gambettola e ci metto anche il Verucchio in prima fascia. Occhio alla matricola Capanni, da scoprire il ripescato Real Rimini. Il Victoria è in seconda fascia, dovremo salvarci il prima possibile per poi giocarci le carte per centrare i playoff che sono sfuggiti nelle due stagioni precedenti. La fame che ci contraddistingue dovrà darci la spinta per fare bene, se in passato c’è stata un po’ di pressione che ha condizionato, adesso non esiste. Per esperienza so che in questa categoria la condizione fisica è fondamentale, se corri più dell’avversario sei un pezzo avanti. Io e Danilo Casadei, mio vice e tecnico della Under 19, ci occuperemo anche della preparazione atletica”.

Il modulo quale sarà?

“Principalmente il 4-4-2 con la variante del 4-2-3-1. Comunque i ragazzi dovranno avere una certa duttilità, la capacità di sapersi adeguare alle esigenze del collettivo”.

Il campionato comincia il 13 settembre, la Coppa il 6 settembre.



AMICHEVOLI

13 agosto contro la Folgore a Dogana; il 19 agosto con la Libertas ad Acquaviva; il 22 agosto con l’Athletic Poggio a Viserba; il 26 agosto con il Bar Latino; il 29 agosto con la Virtus San Mauro Mare a Viserba; il 2 settembre con il Villa Verucchio a Ponte Verucchio.