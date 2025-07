Calcio Prima, mister Pellegrino: 'Questo Victoria mi piace, ora tocca a noi'

Il tecnico: 'Abbiamo riconfermato gran parte della rosa da un lato e migliorato qualche reparto con l’arrivo di quattro pedine dall’altro'

Mister Fabio Pellegrino, il Victoria ha chiuso da tempo la campagna acquisti. Soddisfatto del mercato?



“Abbiamo riconfermato gran parte della rosa da un lato e migliorato qualche reparto con l’arrivo di quattro pedine dall’altro: Sardagna e De Queiroz in difesa dove abbiamo perso Calp che ha fatto altre scelte, Celli sulla corsia mancina, Genghini a centrocampo. La rosa è lunga, formata da giocatori che possono essere tutti titolari, e questo è positivo perché la competitività è importante: in questo modo gli allenamenti sono di qualità più alta e ho l’opportunità di valutare lo schieramento migliore. Con cinque cambi disponibili, il ruolo della panchina è fondamentale: chi subentra può essere determinante, cambiare il volto del match. E’ una risorsa che dobbiamo sfruttare al meglio”.



Facciamo un focus sui quattro volti nuovi.

“Sardagna è un giocatore di categoria, ha militato anche in Promozione, è forte sull’uomo, ha struttura fisica. Non farà rimpiangere Calp. De Queiroz non ha bisogno di presentazioni: porterà leadership, tanta esperienza, è un ragazzo che sa farsi voler bene dai compagni, nella gestione della partite sarà per il sottoscritto un supporto fondamentale. Celli è un giocatore di categoria, esperto, di gamba: si giocherà il posto con Filippi sulla corsia mancina; Genghini, infine, è un centrocampista che conosco perché ha giocato insieme a me a Sant’Ermete quando ero al tramonto della carriera: ha grande capacità di inserimento senza palla, abbina al meglio qualità a quantità ed ha il gol nel sangue. Le sue caratteristiche ci mancavano”.

Quale sarà in partenza il modulo?





“Abbiamo potenziato il settore esterni sia bassi, sia alti, in cui la stagione scorsa abbiamo potuto contare poco su Perazzini e su Alessandro Rossi, due pedine importanti dai quali mi aspetto un buon contributo. Sulla scorta delle ultime partite ci schiereremo con il 4-3-3 che in corsa può tramutarsi in un 4-3-1-2. Ma al di là del modulo, sono importanti i principi di gioco, l’atteggiamento dei giocatori con e senza palla”.



Nel ritorno il Victoria ha collezionato 30 punti come il Bellaria, nessuna squadra ha fatto meglio. Tra gli addetti ai lavori siete indicati tra le big. Lei come la pensa?





“Il nostro obiettivo, dopo il sesto posto a pari punti con il Sant’Ermete, è alzare l’asticella, e dunque il primo traguardo da mettere nel mirino sono i playoff. I giudizi di agosto non contano nulla, è il campo che esprime i verdetti per cui sarà il Victoria a dover dimostrare sul campo il suo valore. Il segreto è come sempre fare meno errori possibile, lavorare con umiltà, spirito di gruppo, giorno dopo giorno. Il risultato della domenica è la conseguenza”.



Le avversarie più toste quali saranno?



“Vedremo come si muoverà il mercato nelle prossime settimane. Torconca, le retrocesse Verucchio e Forlimpopoli, sempre che quest’ultimo club sia inserito nel nostro girone, sono molto agguerrite. Il San Bartolo si è rinforzato bene, il Granata è come sempre temibile, la matricola Collinello mi dicono abbia buone potenzialità e potrebbe essere la sorpresa. Vedremo”.