Calcio Prima, passo falso del Sant'Ermete contro il Granata (2-1)

La squadra di Dolci paga le difficoltà a finalizzare ed un paio di insolite sbavature pagate a caro prezzo

Sconfitta amara e immeritata per il S. Ermete che perde 2-1 nello scontro diretto in casa del Granata. Ancora una volta in questa stagione altalenante i verdi pagano le difficoltà a finalizzare anche se oggi si aggiungono un paio di insolite sbavature pagate a caro prezzo.

Mister Dolci deve fare a meno dello squalificato Tosi e lo sostituisce con Succi. Anche Fornari è indisponibile, al suo posto viene rilanciato Kirilov.

Leardini, grande protagonista all'andata con interventi decisivi compreso un rigore parato a Pollini, deve subito sporcare i guantoni sull'insidioso tiro-cross di Berlati. Invece i verdi si rendono pericolosi con la punizione di Dragovoja che D'Amico non trattiene ma a Montebelli gli manca il killer instinct sulla ribattuta. Interessante anche l'occasione che si sviluppa sulla sinistra con Pasquinelli, ottimo l'assist per Fratta che in corsa non riesce a ripetere il gol della settimana scorsa contro la Marignanese. Quando ormai il primo tempo sembra concludersi in parità, ecco la prima doccia fredda per il S. Ermete con Berlati che con un diagonale sinistro sorprende Leardini e firma l'1-0.

In avvio di ripresa Capi dentro al posto di Montebelli e l'attaccante-rapper è subito sulle note giuste perché appena entrato sfrutta un cross dalla destra di Fratta e dentro l'area spedisce a lato di pochissimo. Poco più tardi il numero diciotto semina panico sulla riga di fondo e mette in mezzo una palla invitante ma la difesa granata respinge a pochi passi dalla riga di porta. Anche Succi in una uscita su palla inattiva di testa si avvicina al bersaglio. Insomma è il solito S. Ermete generoso e sprecone, nemmeno la superiorità numerica per l'espulsione di Farabegoli è alleata. Anzi, il Granata all'87' raddoppia con un colpo di testa del neo-entrato Pollini.

I verdi provano a riaprila al 90' con la punizione di Dragovoja e nei sette minuti finali di recupero prosegue l'assalto. I padroni di casa si coprono e stringono i denti, Dolci invece prova il tutto per tutto inserendo Colombi in attacco ma il punteggio non cambia più e i verdi tornano in zona play-out.

Il tabellino

Granata - S. Ermete 1

Granata: D'Amico, Abati, Faggi, Boni, Amaducci, Asllani, Sacchetti (50' st Vandi), Berlati (29' st Pollini), Brocculi (43' st De Marco), Farabegoli, Monti (20' st Brighi). All.: Bartolini.

S. Ermete: Leardini, Fratta, Pasquinelli, Radu, Dragovoja, Succi (49' st Colombi), Kiriolov (13' st Sacchini), Chiussi, Montebelli (1' st Capi), Pironi, Landi (9' st Pazzini). A disp.: Morra, Boldrini. All.: Dolci.

Arbitro: Dal Pozzo di Lugo.

Reti: 44' pt Berlati, 42' st Pollini, 45' st Dragovoja.

Espulso: 18' st Farabegoli.