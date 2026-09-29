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Calcio Prima, San Bartolo: è ufficiale mister Fabio Pellegrino

Come anticipato da Altarimini.it, è l'ex allenatore del Victoria a sostituire il dimissionario Denis Iencinella

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
29 settembre 2026 16:14
Calcio Prima, San Bartolo: è ufficiale mister Fabio Pellegrino -
Gabicce Mare
Sport
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La FCD San Bartolo comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Fabio Pellegrino.

Il nuovo tecnico già questa sera dirigerà il suo primo allenamento, iniziando ufficialmente il proprio percorso alla guida della squadra.

La Società dà il benvenuto a mister Pellegrino, augurandogli buon lavoro per questa nuova esperienza. A lui va la piena fiducia della società e l’augurio di poter raggiungere insieme gli obiettivi della stagione.

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