Calcio Prima, San Bartolo: è ufficiale mister Fabio Pellegrino
Come anticipato da Altarimini.it, è l'ex allenatore del Victoria a sostituire il dimissionario Denis Iencinella
A cura di Stefano Ferri
29 settembre 2026 16:14
La FCD San Bartolo comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Fabio Pellegrino.
Il nuovo tecnico già questa sera dirigerà il suo primo allenamento, iniziando ufficialmente il proprio percorso alla guida della squadra.
La Società dà il benvenuto a mister Pellegrino, augurandogli buon lavoro per questa nuova esperienza. A lui va la piena fiducia della società e l’augurio di poter raggiungere insieme gli obiettivi della stagione.