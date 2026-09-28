Calcio Prima, San Bartolo: si è dimesso mister Iencinella

La decisione legata a motivi familiari. Al suo posto è in rampa di lancio l'ex allenatore del Victoria Fabio Pellegrino

Al San Bartolo cambio di allenatore. Per motivi personali il tecnico Denis Iencinella si è dimesso per motivi familiari. La Società, nel rispetto della decisione e delle motivazioni personali che l’hanno determinata, desidera ringraziare Denis per il lavoro svolto, per la professionalità e per l’impegno dimostrati durante il periodo trascorso alla guida della squadra.

"Insieme abbiamo vissuto una splendida stagione, culminata con il 5° posto nel campionato di Prima Categoria, miglior risultato sportivo nella storia del San Bartolo. Un traguardo importante, che rimarrà parte del percorso e della crescita della nostra società" recita il comunicato del club.

Al suo posto dovrebbe arrivare Fabio Pellegrino, ex tecncio del Victoria. La conferma ufficiale si avrà martedì.