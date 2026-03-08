Calcio Prima, Sant' Ermete: altro scivolone

Il Superga 63 passa 2-0 allo Stadium con una rete per tempo: seconda sconfitta consecutiva

Seconda sconfitta consecutiva per il S. Ermete che perde un altro scontro diretto. Oggi a festeggiare è il Superga 63 che allo Stadium segna un gol per tempo e interrompe un incantesimo conquistando i tre punti che mancavano addirittura dal 6 dicembre.

I verdi devono fare a meno dell'infortunato Radu e mister Dolci mescola un po' la formazione. Nella difesa a tre guidata da capitan Tosi i due braccetti “sperimentali” sono Conti e Dragovoja mentre ritrovano una maglia da titolare Boldrini a centrocampo e Capi in attacco, oltre al rientrante Fornari.

I cattolichini partono meglio e si provano ad affacciare alla porta di Leardini con un tiro alle stelle di Nobili. I verdi invece si rendono pericolosi con due conclusioni dal limite di Boldrini e Chiussi. L'occasione più ghiotta arriva al 26' quando la sventola angolata di Capi trova attento Ottaviani nella respinta. Insomma, purtroppo è il solito S. Ermete che fatica a concretizzare e per sbloccare la partita serve un episodio. Arriva al 32' quando Rotondi dalla sinistra sforna un cross che trova la sfortunata deviazione di capitan Tosi nella sua porta.

Dopo la strigliata nello spogliatoio ci si attende una reazione del S. Ermete ma l'inizio di ripresa è piuttosto soporifera, anzi sono i biancorossi a sfiorare il 2-0 in diverse circostanze sfruttando le ripartenze veloci, in una di queste Chiussi è monumentale nel salvare il tiro a botta sicura di Intilla. Serve il jolly, Dolci prova a pescare dal cilindro l'inserimento dell'attaccante Montebelli per Conti passando alla difesa a quattro e appena entrato il “gigante” raccoglie l'assist di Fratta ma di testa spedisce a lato di poco. Purtroppo non c'è molta consistenza e con la squadra sbilanciata attorno al 90' arriva pure il classico 2-0 di Piccari su pallonetto.

Il tabellino

S. Ermete - Superga 0-2

S. Ermete: Leardini, Fratta, Pasquinelli, Conti (26' st Montebelli), Dragovoja, Tosi, Fornari (45' st Succi), Chiussi, Capi, Boldrini (16' st Pazzini), Pironi (1' st Sacchini). A disp.: Morra, Colombi, Kirilov, Carlini, Landi. All.: Dolci.

Superga: Ottaviani, Gaia, Balducci, Secchi, Bolognini, Dall'Alba, Bernardi (5' st Intilla), Sembrucci (36' st Arduini), Rotondi (34' st Piccari), Nobili, Diotalevi. All.: Semprini.

Arbitro: Balzi di Cesena.

Reti: 32' pt Tosi (autogol), 44' st Piccari.

Ammoniti: Conti, Boldrini, Sembrucci, Dall'Alba, Fornari, Arduini.