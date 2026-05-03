Calcio Prima, Sant' Ermete ko con il Collinello 2-3

Doppietta di Boldrini e rimonta da sogno quasi sfiorata

Il Sant' Ermete si congeda dal campionato sfiorando l'impresa. Sotto di tre gol contro il Collinello allo Stadium di casa, i verdi ne recuperano due grazie alla doppietta di Boldrini.

La salvezza era già in cassaforte dunque la squadra di Dolci oggi giocava a mente libera, stesso non si può dire per i forlivesi che fino all'1-0 e anche per larghi tratti della partita hanno mostrato di sentire moltissimo la tensione perché oltre a dover vincere a tutti i costi avevano le antenne dritte per la partita sull'altro campo San Vittore-Torconca (con la vittoria dei cesenati al 96' andranno allo spareggio per la promozione diretta).

Onore ai padroni di casa che non hanno fatto calcoli e nonostante la vacanza anticipata di un turno se la sono giocata a viso aperto senza regalare nulla. Certamente dopo una stagione così travagliata i problemi che perdurano da trenta giornate si sono visti anche nell'ultimo atto. Peccato per i primi due gol ampiamente evitabili, comunque bella notizia la doppietta di Francesco Boldrini arrivato a gennaio come fiore all'occhiello del mercato invernale ma purtroppo condizionato da diverse peripezie e un andamento altalenante.

Le novità. In porta c'è Morra mentre in difesa parte con la fascia da capitano Succi. Ritorno da titolare con la maglia numero dieci per Kirilov a centrocampo.

Le motivazioni fanno sempre la differenza e il Collinello parte ai tremila ma commette anche tanti errori vista la posta in palio. Il S. Ermete non vuole fare la vittima sacrificale e con le ripartenze si affaccia con il sinistro di Pazzini, il colpo di testa di Carlini su angolo di Dragovoja e la sventola da fuori di Chiussi.

I forlivesi mancano in concretezza ma al 35' la partita cambia direzione anche in maniera fortuita perché Radu non si intende con Morra e nel tentativo di passargliela indietro di testa sfortunatamente la mette nella propria porta. Il caldo si fa sentire e nei minuti di recupero Girardi con una zampata sbroglia una mischia (0-2).

In avvio di ripresa subito dentro Montebelli e Boldrini ma il Collinello cala il tris con un tocco morbido dello scatenato Girardi. Il S. Ermete però non ci sta a fare figuracce ed ecco che sale in cattedra il centrocampista Francesco Boldrini che al 60' dal nulla realizza una rete meravigliosa con il destro. Gli ospiti accusano il colpo e a dieci minuti dal termine Montebelli si procura un rigore che Boldrini realizza in maniera perfetta. La partita è infinita (7 minuti di recupero nel primo tempo, 5 nel secondo) e i verdi cercano un pareggio che non arriva. Fine delle danze a testa alta.

Il tabellino

S. Ermete - Collinello 2-3

S. Ermete: Morra, Conti (22' st Pironi), Pasquinelli, Radu (38' pt Fratta), Dragovoja, Succi, Fornari (1' st Montebelli), Chiussi, Carlini (17' st Landi), Kirilov (1' st Boldrini), Pazzini. A disp.: Leardini, Colombi, Tosi, Sacchini. All.: Dolci.

Collinello: Genovese, Battistini, Pertutti, L. Mariani, Soldati, Diaby, Giacobbi (36' st Ravanelli), Semeraro (36' st Cappocelli), Gobbi, Primitivi (51' pt Burioli), Girardi (17' st Tappi). All.: S. Mariani.

Arbitro: Emaldi di Lugo.

Reti: 35' pt Radu (autogol), 45' pt, 6' st Girardi, 15' st, 36' st (rig.) Boldrini.

Ammoniti: Succi, Landi, Primitivi, Pasquinelli.