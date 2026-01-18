Calcio Prima, Sant' Ermete: lo scontro diretto di Gatteo finisce 0-0

Rigore fallito dal portiere Leardini nel primo tempo, ma nel recupero i padroni di casa colpiscono un palo

Inizia con un pareggio il girone di ritorno del S. Ermete che non riesce a espugnare il “Comunale” di Gatteo dopo una gara aperta e combattuta fino all'ultimo secondo. Per quanto mostrato in campo, in termini di occasioni, più pericolosi i verdi nel primo tempo e i padroni di casa nella ripresa. Il risultato finale può definirsi giusto anche se il punto non accontenta veramente nessuna delle due vista la classifica. Buoni però i segnali dalla difesa 3+2 disegnata dal nuovo allenatore Filippo Dolci visto che ha collezionato un incoraggiante clean sheet.

La stagione del S. Ermete finora costellata dalle brutte notizie e infatti in settimana si aggiunta la rottura del crociato per Bellettini (in bocca al lupo per il ritorno il prima possibile) ma il difensore non è l'unico assente infatti sono ancora out Dragovoja, Capi e all'ultimo anche Pironi per un attacco febbrile. Esordio da titolare per Boldrini a centrocampo e Montebelli in attacco.

E' uno scontro diretto a tutti gli effetti. I giallorossi fanno una buona impressione iniziale però sono decisamente poco precisi e non riescono mai a inquadrare lo specchio. Il S. Ermete, una volta prese le misure, inizia ad alzare i giri del motore e a produrre occasioni in serie. Al 10' ci prova Montebelli ma smorza troppo la conclusione poi Boldrini calcia su punizione e Bocchini smanaccia. Si prosegue con Chiussi che dalla destra scodella per l'inserimento di Fratta, la cui girata non è precisa.

Al 25' bellissima azione con Radu che vince un duello in scivolata, Kirilov si beve due avversari e scodella per Radu che gli crossa la sfera: colpo di testa perfetto ma Bocchini compie la prodezza e respinge Alla mezzora l'episodio che potrebbe cambiare la partita: Montebelli si procura un calcio di rigore, sul dischetto si presenta il portiere Leardini, ma questa volta a differenza della gara contro il Due Emme calcia fuori.

Il numero uno si riscatta in uscita con i piedi su Jabi ma soprattutto a inizio ripresa quando vola sulla punizione del neo-entrato Es-Saki con un volo prodigioso del suo repertorio. Il Gatteo rispetto al primo tempo è più caparbio e al 62' si divora l'1-0 con Spagnoletti che non sfrutta la perfetta verticalizzazione di Es-Saki calciando sull'esterno da posizione perfetta. Il S. Ermete non sta a guardare, in velocità prova a costruire le sue azioni più interessanti ma cala un po' di lucidità e brio.

Da segnalare il destro alto di Chiussi che anche nel primo tempo si era avvicinato al gol del vantaggio. Belle anche alcune cavalcate sulla sinistra di Pasquinelli e poi Sacchini. La posta in palio è alta e nei minuti di recupero il Gatteo colpisce in pieno il palo con l'inzuccata di Simone Cordatore. Brividi, non solo per il freddo.

Il tabellino

Gatteo - Sant'Ermete 0-0

Gatteo: Bocchini, M. Cordatore (22' st Diagne), Baldini, S. Cordatore, Scagnelli, Jabi (1' st Es-Saki), Bertozzi (14' st El Bachara), Mercuri, Rizzo (32' st Spagnoletti), Ermeti, Polverelli (23' st Badje). A disp.: Niang, Montesi, Abur Zanghi. All.:Nardi.

Sant' Ermete: Leardini, Fratta, Pasquinelli (21' st Sacchini), Radu, Tosi, Succi, Fornari, Chiussi, Montebelli, Boldrini (31' st Conti), Kirilov (14' st Pazzini). A disp.: Morra, Colombi, Landi, Carlini. All.: Dolci.

Arbitro: Maiolani di Faenza

Note. Ammoniti: Succi, Tosi, Ermeti, Scagnell