Calcio Prima, Sant'Ermete ancora sconfitto (2-0)

Il San Vittore si impone 2-0 con reti di Dallagata e Sottile, per i verdi di Dolci è la quarta sconfitta di fila

Quarta sconfitta consecutiva per il S. Ermete che nel primo tempo tiene testa al S. Vittore terzo in classifica creando anche diversi presupposti per passare in vantaggio ma alla fine deve inchinarsi alla legge del più forte.

Una differenza che non si vede nei primi 45' in cui la squadra di Dolci, superati i primi minuti di assestamento, mostra brio e intraprendenza. Purtroppo ancora una volta il tasto dolente è la finalizzazione. Rispetto al ko nel derby contro il Verucchio ci sono alcune novità causate anche dagli infortuni di Fratta e Capi. Nello starting undici ritrovano una maglia da titolare Conti, Sacchini, Pazzini e Montebelli.

Il primo a rendersi pericoloso è Sacchini che di sinistro, imbeccato dal tocco delizioso di Montebelli, impegna Fabbri alla respinta in tuffo. Poco più tardi lo scatenato Sacchini ne salta due e serve Pazzini, il cui mancino è facile preda di Fabbri. Il S. Vittore si affaccia in avanti con la conclusione di Dallagata arpionata da Leardini, invece i verdi vanno vicino ancora al vantaggio con Pazzini.

In avvio di ripresa il S. Ermete non riesce a replicare l'ottimo primo tempo mentre i biancocelesti cambiano passo. Al 53' così i padroni di casa passano in vantaggio con il tap in di Dallagata dopo il riflesso felino con i piedi di Leardini. Dolci prova a cambiare qualcosa nello scacchiere avanzato con gli ingressi di Carlini, Landi e Boldrini (poco prima dell'1-0 era entrato anche Pironi) ma la reazione è poco consistente e così il San Vittore al 65' chiude i conti con Sottile. Le occasioni più ghiotte per riaprire i giochi arrivano con Carlini (alta), Landi (murato) e Boldrini (tiro da fuori a scendere).

Il tabellino

San Vittore - S. Ermete 2-0

S. Vittore: Fabbri, Marini (1' st Corradini), Cattabriga (34' st Merli), Mazzotti, Di Fonzo, Domenichini, Dallagata (26' st Collini), Sottile (40' st Ottaviani), Totaro (30' st Farneti), Alessi, Pieri. All.: Rossi.

S. Ermete: Leardini, Conti, Pasquinelli, Radu, Dragovoja, Tosi, Fornari (30' st Kirilov), Chiussi (24' st Boldrini), Montebelli (17' st Landi), Sacchini (7' st Pironi), Pazzini (12' st Carlini). A disp.: Morra, Colombi, Succi, Fratta. All.: Dolci.

Arbitro: Manganiello di Modena.

Reti: 8' st Dallagata, 20' st Sottile.

Ammoniti: Montebelli, Landi, Di Fonzo.



