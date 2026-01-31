Calcio Prima, Sant'Ermete beffato nel recupero dal Rumagna (1-0)

Dopo una bella prestazione con occasioni da gol, la squadra di Dolci perde per una sfortunata autorete

Beffa clamorosa per il S. Ermete che esce sconfitto in pieno recupero nell'anticipo della 18ª giornata nella tana del Rumagna. A condannare i verdi uno sfortunato autogol del suo bomber Montebelli, a fine partita consolato sia dagli avversari sia dai compagni di squadra.

L'attaccante però non è l'unico a non riuscire a capacitarsi del verdetto del campo. Un po' tutti infatti sono consapevoli della grande prestazione di carattere e sacrificio in una giornata fredda, nebbiosa, piovigginosa e fangosa. Probabilmente una delle migliori partite stagionali del S. Ermete, che ha costruito una marea di occasioni senza riuscire mai a sfondare la rete.

Mister Dolci nel riscaldamento deve rinunciare a Boldrini e al suo posto inserisce Chiussi. Landi invece viene schierato nello starting undici, panchina per Kirilov mentre ritrova una maglia da titolare Succi.

In campo è una battaglia, il S. Ermete in velocità è molto pericoloso soprattutto con le incursioni di Fratta e Pironi. Il trequartista nel primo tempo è molto pimpante e ha sul destro due occasioni che vengono smorzate dalla retroguardia gialloblù. Anche Landi sugli sviluppi di calcio d'angolo ha una ghiotta chance per sbloccare l'incontro ma la conclusione non inquadra la porta Il Rumagna sfiora il vantaggio sul finire di frazione con Collini ma il suo diagonale termina a lato.

Nella ripresa partono meglio i padroni di casa dunque serve il portierone Leardini per chiudere la saracinesca sul tiro ravvicinato di Collini. Pochi istanti più tardi il colpo di testa di Sankhare, tutto solo, finisce fuori di un nulla. I verdi si riprendono, sanno che hanno bisogno di punti e ricominciano a premere sull'acceleratore. Chiussi svetta ma la palla termina a lato. Ha dell'incredibile però l'occasione capitata poco più tardi al numero dieci che deve solo spedire in rete dopo un'azione corale da manuale innescata da Fornari ma il centrocampista fallisce un rigore in movimento. La partita per Chiussi però è stregata infatti il suo tiro a colpo sicuro dopo l'assist di Carlini viene deviato in angolo dalla difesa cesenate

Insomma, già lo 0-0 farebbe storcere il naso al S. Ermete ma nel recupero si concretizza l'incubo. Calcio d'angolo per i gialloblù, Montebelli sceso a ripiegare per dare una mano alla squadra dopo una prestazione di sportellate e sacrificio è protagonista di una clamorosa deviazione nella sua porta. E' risaputo, il calcio a volte sa essere crudele e così i verdi escono dal campo delusi e arrabbiati per una sconfitta sicuramente immeritata.

Il tabellino

Rumagna - Sant' Ermete 0

Rumagna: Barducci, Aguzzoni, Casetti (28' st Siroli), Corbara, Ugone, Baldacci, Morganti (29' st L. Ceccarelli), Sankhare, Collini, Ercolani (40' st Campana), Reali (37' st Zoffoli). A disp.: Montanari, Longo, Luta, Senni, G. Ceccarelli. All.: Salsi.

S. Ermete: Leardini, Fratta, Pasquinelli (38' st Colombi), Radu, Tosi, Succi, Pironi (25' st Dragovoja), Fornari (44' st Pazzini), Montebelli, Chiussi, Landi (18' st Carlini). A disp.: Morra, Ricci, Boldrini, Sacchini, Kirilov. All.: Dolci.

Arbitro: Bravi di Forlì.

Rete: 48' st Montebelli (autogol).

Ammonito: Corbara.



