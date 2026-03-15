Calcio Prima, Sant'Ermete ko nel derby contro il Verucchio (0-3)

Per il terzo turno di fila i verdi restano all'asciutto. A segno Santini, nel finale Giudetti, nel recupero autogol di V. Chiussi

Prosegue il periodo negativo del S. Ermete che esce sconfitto nel derby casalingo contro il Verucchio. I verdi, dopo segnali incoraggianti di ripresa, sono finiti nuovamente in un buco nero e per la terza domenica consecutiva portano a casa zero punti. A festeggiare allo Stadium questa volta sono i rosanero che si riprendono con gli interessi il ko dell'andata.

In campo torna Radu dopo l'infortunio e il difensore è subito provvidenziale nel salvare la conclusione del fresco ex di turno Filippo Chiussi, passato a fine gennaio nel Verucchio. Sul calcio d'angolo però gli ospiti passano comunque in vantaggio: cross di Cipelletti, Santini anticipa tutti e supera Leardini. Al 18' il portierone è bravissimo con la manona a tenere in piedi la partita sulla sventola del solito Santini. Al S. Ermete riesce poco o nulla in fase di costruzione e dopo uno dei peggiori primi tempi della stagione mister Dolci opta subito per un triplo cambio con gli ingressi in campo di Landi, Pazzini e Sacchini.

I verdi crescono, Capi inventa un bel destro che termina alto di poco. Sull'altro fronte, Leardini è sempre attento e con i piedi respinge il tiro-cross di Santini. Purtroppo al S. Ermete manca la finalizzazione e quando è difficile arrivare verso la porta serve il guizzo del singolo come il gioiellino che esce dal destro di Radu. Dagli spalti sembra gol ma la sfera termina fuori. Stessa sorte per la punizione mancina di Dragovoja che accarezza l'esterno della rete e la conclusione di Pazzini. Il risultato inizia a stare stretto ma proprio quando i verdi sono completamente sbilanciati alla caccia disperata del pareggio, ecco servita la classica beffa in contropiede: Filippo Chiussi, propositivo come raramente si era visto in questa prima parte di stagione con la maglia del S. Ermete (al 77' altra ghiotta occasione non capitalizzata), esalta ancora una volta Leardini ma sulla respinta si avventa Giudetti che chiude la gara all'89'.

Veramente esagerato nel recupero il 3-0 dei rosanero: c'è ancora spazio in contropiede, Michelucci da sinistra la mette in area e Valter Chiussi, fratello di Filippo, la spedisce involontariamente nella porta sbagliata.

Il tabellino

Sant'Ermete - Verucchio 0-3

Sant' Ermete: Leardini, Fratta (1' st Sacchini), Pasquinelli (1' st Landi), Radu, M. Tosi, Succi, Dragovoja, V. Chiussi, Capi (14' st Montebelli), Boldrini (1' st Pazzini), Fornari (37' st Carlini). A disp.: Morra, Colombi, Conti, Kirilov. All.: Dolci.

Verucchio: Sebastiani, Cipelletti (13' st P. Fabbri), Giannini, L. Tosi, Grossi, Fontana, F. Chiussi, Caldari, Giudetti (45' st Benvenuti), Renzi (28' st Pompei), Santini (20' st Michelucci). All.: A. Fabbri.

Arbitro: Valloni di Rimini.

Reti: 6' pt Santini, 44' st Giudetti, 48' st V. Chiussi (autogol)