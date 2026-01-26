Calcio Prima: SantErmete, pari nello scontro diretto con il Rubicone Calisese

Appuntamento con i tre punti rimandato ancora una volta: a segno nel prino tempo Montebelli, nella ripresa Zoffoli.

Appuntamento con i tre punti rimandato ancora una volta per il S. Ermete che non riesce ad avere la meglio nello scontro diretto tra le mura amiche contro il Rubicone Calisese.

La matricola cesenate all'andata aveva fatto vedere i sorci verdi rifilando un sonoro poker ma questa volta la musica è stata diversa: maggiore l'equilibrio in campo e gara incerta fino al 96' ma nessuna squadra è riuscita a spuntarla.

Mister Dolci oltre ai soliti infortunati deve fare a meno di Fornari per un affaticamento muscolare però recupera Pironi e lo lancia dal primo minuto assieme a Conti. Prima convocazione per Ricci.

La partita si conferma spigolosa sin dall'inizio e nessuna squadra riesce a rendersi davvero pericolosa. Tra i più intraprendenti per il Rubicone Calisese senza dubbio da menzionare Boschi però a passare in vantaggio sono i padroni di casa al 43' con una rete da bomber rapace di Montebelli che di sinistro la infila nell'angolino dentro l'area con un colpo da biliardo. Primo gol per l'attaccante classe '99 alla sua seconda presenza da titolare con la maglia del S. Ermete.

In avvio di ripresa Pironi rientra sul destro e impegna severamente Fattori alla respinta ma il Rubicone Calisese in velocità è pungente e Zanelli sfiora il pareggio. Dal contestatissimo calcio d'angolo tra le proteste dei padroni di casa che affermano non esserci stato nessun tocco né di Leardini né di altri giocatori in maglia verde arriva l'1-1. Alla battuta va Boschi, sugli sviluppi carambola fortunata con il tiro di Vecchio deviata nell'angolo opposto dal compagno di squadra Zoffoli.

La partita è vivace, aperta e molto nervosa. Entrambe per motivi di classifica la devono vincere, nel Rubicone Calisese in velocità Vecchio ha una chance clamorosa ma Radu è monumentale in scivolata a sbrogliare. Nel recupero invece ci prova il S. Ermete con Dragovoja che esalta i riflessi di Fattori in uscita quasi disperata.

Finisce 1-1, per i verdi è il secondo risultato utile consecutivo in questo 2026. Positiva l'imbattibilità, ma per togliersi dalle zone paludose servono le vittorie.

IL TABELLINO

S. Ermete - Rubicone Calisese 1-1

S. Ermete: Leardini, Fratta, Pasquinelli (25' st Sacchini), Conti, Tosi Brandi, Radu, Pironi (45' st Pazzini), Chiussi (38' st Dragovoja), Montebelli, Boldrini, Kirilov (14' st Landi). A disp.: Morra, Colombi, Ricci, Succi, Carlini. All.: Dolci.

Rubicone Calisese: Fattori, Antolini, Balde, Neri (23' pt A. Gasperini), Olivieri (1' st Vecchio), Berti, Boschi, Maieru (41' st Crudeli), Zanelli, Introcaso, Di Lisa (1' st Zoffoli). A disp.: E. Gasperini, Taccioli, Bellomo, Essaky, Giuliani. All.: Gozi.

Arbitro: Foschi di Forlì.

Reti: 43' pt Montebelli, 7' st Zoffoli.

Ammoniti: Antolini, Maieru, Introcaso, Vecchio, Landi, Leardin