Calcio Prima, Sant'Ermete travolto dal Rubicone Calisese (4-0)

Pesante ko per il S. Ermete alla prima trasferta stagionale, il Rubicone Calisese rifila ai verdi un poker netto e senza appello. In una domenica in cui non ha funzionato praticamente niente, i tasti dolenti sono indubbiamente le pochissime occasioni create e gli errori in fase difensiva. I riminesi sono stati surclassati anche a centrocampo dalla matricola cesenate che nel suo campo stretto e tortuoso farà patire le pene dell'inferno a parecchie squadre in questo girone.

Rispetto all'esordio di domenica mister Donati inserisce Dragovoja per Succi e Pazzini al posto di Pironi. Ancora indisponibili i fratelli Chiussi e Manfroni. Si capisce subito che è una partita scorbutica e sporchissima. Il Rubicone Calisese la sblocca presto: al 7' Venzi chiama al miracolo Filippi ma su calcio d'angolo la zampata di Berti non lascia scampo ai verdi. La reazione ospite è sui piedi di una punizione velleitaria di capitan Castiglioni. La partita è piuttosto nervosa, al 39' Capriotti innesca Fabbri che sul sinistro spedisce alto da buona posizione. Il dominio territoriale del S. Ermete dopo l'1-0 purtroppo non produce effetti concreti.Nella ripresa ci si aspetta un S. Ermete arrembante invece non sembra nemmeno scendere in campo.

Nella ripresa ci si aspetta un S. Ermete arrembante invece non sembra nemmeno scendere in campo perché è subito Vecchio a esaltare i riflessi felini di Filippi, che smanaccia e poi se la ritrova tra le mani grazie all'appoggio di Pasquinelli con la testa. Il terzino ci prova poco più tardi ma il S. Ermete non riesce a pungere e in velocità rischia a più riprese di capitolare. Poco dopo metà ripresa, appena prima del cooling break deciso per il caldo ben oltre le medie stagionali, Misuraca sigla il 2-0 sottomisura. Il S. Ermete è in panne, a cinque minuti dal termine Zoffoli sfrutta la frittata su un retropassaggio per il tris. Al 90' c'è anche il tempo per un altro contropiede micidiale del Rubicone Calisese che con gli ingressi dalla panchina porta in cascina addirittura tre reti: duetto micidiale dei neo-entrati Boschi e Zoffoli che in velocità mette i titoli di coda con un colpo da biliardo. Dura lezione per il S. Ermete, che è chiamato a resettare e alzare immediatamente la testa.

IL TABELLINO

Rubicone Calisese - >Sant'Ermete 4-0

RUBICONE CALISESE: Battistini, Antolini, Di Lisa, Introcaso, Berti, Bellomo (27' st Del Vecchio), Giuliani (22' st Essaky), Maieru (13' st Misuraca), Zanelli (44' st Zoffoli), Vecchio, Venzi (37' st Boschi). All.: Vittorio.

S. ERMETE: Filippi, Fratta, Pasquinelli, Dragovoja (13' st Proietti), Radu (23' st Capi), Castiglioni, Fornari, Montemaggi (17' st Pagliarani), Capriotti (34' st Pironi), A. Fabbri, Pazzini (1' st Carlini). All.: Donati.

ARBITRO: Matteo Fabbri di Cesena.

RETI: 7' pt Berti, 24' st Misuraca, 40' st Boschi, 45' st Zoffoli.

NOTE: ammoniti: Filippi, Pasquinelli, Dragovoja, Fornari, Montemaggi