Calcio Prima, si comincia con Bellariva-Victoria. Derby Superga-San Bartolo
Diramato il calendario della Prima categoria girone H. Si cominciail 13 settembre. Per il Gambettola trasferta a Mercato Saraceno
.1ª GIORNATA Andata 13/09/26 ore 15:30 Ritorno 17/01/27 ore 14:30
BAGNO DI ROMAGNA CALCIO – CATTOLICA CALCIO BELLARIVA VIRTUS – VICTORIA DUE EMME 1992 – GAMBETTOLA JUNIOR GAMBETTOLA – POLISPORTIVA CAPANNI S. ERMETE 1970 – REAL RIMINI F.C. SUPERGA 63 DILETTANTISTIC – SAN BARTOLO GABICCE MARE TORCONCA CATTOLICA – GRANATA SOC.COOP.A R.L. VERUCCHIO – ACCADEMIA MARIGNANESE
2ª GIORNATA Andata 20/09/26 ore 15:30 Ritorno 24/01/27 ore 14:30
ACCADEMIA MARIGNANESE – DUE EMME 1992 CATTOLICA CALCIO – S. ERMETE 1970 GAMBETTOLA – SUPERGA 63 DILETTANTISTIC GRANATA SOC.COOP.A R.L. – VERUCCHIO POLISPORTIVA CAPANNI – BELLARIVA VIRTUS REAL RIMINI F.C. – TORCONCA CATTOLICA SAN BARTOLO GABICCE MARE – JUNIOR GAMBETTOLA VICTORIA – BAGNO DI ROMAGNA CALCIO
3ª GIORNATA Andata 27/09/26 ore 15:30 Ritorno 31/01/27 ore 14:30
ACCADEMIA MARIGNANESE – GAMBETTOLA BAGNO DI ROMAGNA CALCIO – TORCONCA CATTOLICA BELLARIVA VIRTUS – REAL RIMINI F.C. DUE EMME 1992 – POLISPORTIVA CAPANNI JUNIOR GAMBETTOLA – CATTOLICA CALCIO S. ERMETE 1970 – GRANATA SOC.COOP.A R.L. SUPERGA 63 DILETTANTISTIC – VICTORIA VERUCCHIO – SAN BARTOLO GABICCE MARE
4ª GIORNATA Andata 04/10/26 ore 15:30 Ritorno 07/02/27 ore 14:30
CATTOLICA CALCIO – BELLARIVA VIRTUS GAMBETTOLA – VERUCCHIO GRANATA SOC.COOP.A R.L. – ACCADEMIA MARIGNANESE POLISPORTIVA CAPANNI – SUPERGA 63 DILETTANTISTIC REAL RIMINI F.C. – BAGNO DI ROMAGNA CALCIO SAN BARTOLO GABICCE MARE – DUE EMME 1992 TORCONCA CATTOLICA – S. ERMETE 1970 VICTORIA – JUNIOR GAMBETTOLA
5ª GIORNATA Andata 11/10/26 ore 15:30 Ritorno 14/02/27 ore 14:30
ACCADEMIA MARIGNANESE – POLISPORTIVA CAPANNI BAGNO DI ROMAGNA CALCIO – GRANATA SOC.COOP.A R.L. BELLARIVA VIRTUS – S. ERMETE 1970 DUE EMME 1992 – CATTOLICA CALCIO GAMBETTOLA – SAN BARTOLO GABICCE MARE JUNIOR GAMBETTOLA – TORCONCA CATTOLICA SUPERGA 63 DILETTANTISTIC – REAL RIMINI F.C. VERUCCHIO – VICTORIA
6ª GIORNATA Andata 18/10/26 ore 15:30 Ritorno 21/02/27 ore 14:30
CATTOLICA CALCIO – SUPERGA 63 DILETTANTISTIC GRANATA SOC.COOP.A R.L. – GAMBETTOLA POLISPORTIVA CAPANNI – VERUCCHIO REAL RIMINI F.C. – JUNIOR GAMBETTOLA S. ERMETE 1970 – BAGNO DI ROMAGNA CALCIO SAN BARTOLO GABICCE MARE – ACCADEMIA MARIGNANESE TORCONCA CATTOLICA – BELLARIVA VIRTUS VICTORIA – DUE EMME 1992
7ª GIORNATA Andata 25/10/26 ore 14:30 Ritorno 28/02/27 ore 14:30
ACCADEMIA MARIGNANESE – CATTOLICA CALCIO BELLARIVA VIRTUS – GRANATA SOC.COOP.A R.L. DUE EMME 1992 – TORCONCA CATTOLICA GAMBETTOLA – VICTORIA JUNIOR GAMBETTOLA – BAGNO DI ROMAGNA CALCIO SAN BARTOLO GABICCE MARE – POLISPORTIVA CAPANNI SUPERGA 63 DILETTANTISTIC – S. ERMETE 1970 VERUCCHIO – REAL RIMINI F.C.
8ª GIORNATA Andata 01/11/26 ore 14:30 Ritorno 07/03/27 ore 14:30
BAGNO DI ROMAGNA CALCIO – BELLARIVA VIRTUS CATTOLICA CALCIO – VERUCCHIO GRANATA SOC.COOP.A R.L. – SAN BARTOLO GABICCE MARE POLISPORTIVA CAPANNI – GAMBETTOLA REAL RIMINI F.C. – DUE EMME 1992 S. ERMETE 1970 – JUNIOR GAMBETTOLA TORCONCA CATTOLICA – SUPERGA 63 DILETTANTISTIC VICTORIA – ACCADEMIA MARIGNANESE
9ª GIORNATA Andata 04/11/26 ore 20:30 Ritorno 14/03/27 ore 14:30
ACCADEMIA MARIGNANESE – TORCONCA CATTOLICA DUE EMME 1992 – BAGNO DI ROMAGNA CALCIO GAMBETTOLA – REAL RIMINI F.C. JUNIOR GAMBETTOLA – GRANATA SOC.COOP.A R.L. POLISPORTIVA CAPANNI – VICTORIA SAN BARTOLO GABICCE MARE – CATTOLICA CALCIO SUPERGA 63 DILETTANTISTIC – BELLARIVA VIRTUS VERUCCHIO – S. ERMETE 1970
10ª GIORNATA Andata 08/11/26 ore 14:30 Ritorno 21/03/27 ore 14:30
BAGNO DI ROMAGNA CALCIO – SUPERGA 63 DILETTANTISTIC BELLARIVA VIRTUS – JUNIOR GAMBETTOLA CATTOLICA CALCIO – GAMBETTOLA GRANATA SOC.COOP.A R.L. – POLISPORTIVA CAPANNI REAL RIMINI F.C. – ACCADEMIA MARIGNANESE S. ERMETE 1970 – DUE EMME 1992 TORCONCA CATTOLICA – VERUCCHIO VICTORIA – SAN BARTOLO GABICCE MARE
11ª GIORNATA Andata 15/11/26 ore 14:30 Ritorno 04/04/27 ore 15:30
ACCADEMIA MARIGNANESE – BAGNO DI ROMAGNA CALCIO DUE EMME 1992 – JUNIOR GAMBETTOLA GAMBETTOLA – S. ERMETE 1970 POLISPORTIVA CAPANNI – REAL RIMINI F.C. SAN BARTOLO GABICCE MARE – TORCONCA CATTOLICA SUPERGA 63 DILETTANTISTIC – GRANATA SOC.COOP.A R.L. VERUCCHIO – BELLARIVA VIRTUS VICTORIA – CATTOLICA CALCIO
12ª GIORNATA Andata 22/11/26 ore 14:30 Ritorno 11/04/27 ore 15:30
BAGNO DI ROMAGNA CALCIO – VERUCCHIO BELLARIVA VIRTUS – DUE EMME 1992 CATTOLICA CALCIO – POLISPORTIVA CAPANNI GRANATA SOC.COOP.A R.L. – VICTORIA JUNIOR GAMBETTOLA – SUPERGA 63 DILETTANTISTIC REAL RIMINI F.C. – SAN BARTOLO GABICCE MARE S. ERMETE 1970 – ACCADEMIA MARIGNANESE TORCONCA CATTOLICA – GAMBETTOLA
13ª GIORNATA Andata 29/11/26 ore 14:30 Ritorno 18/04/27 ore 15:30
ACCADEMIA MARIGNANESE – BELLARIVA VIRTUS CATTOLICA CALCIO – GRANATA SOC.COOP.A R.L. DUE EMME 1992 – SUPERGA 63 DILETTANTISTIC GAMBETTOLA – BAGNO DI ROMAGNA CALCIO POLISPORTIVA CAPANNI – TORCONCA CATTOLICA SAN BARTOLO GABICCE MARE – S. ERMETE 1970 VERUCCHIO – JUNIOR GAMBETTOLA VICTORIA – REAL RIMINI F.C.
14ª GIORNATA Andata 06/12/26 ore 14:30 Ritorno 25/04/27 ore 15:30
BAGNO DI ROMAGNA CALCIO – POLISPORTIVA CAPANNI BELLARIVA VIRTUS – SAN BARTOLO GABICCE MARE DUE EMME 1992 – VERUCCHIO JUNIOR GAMBETTOLA – GAMBETTOLA REAL RIMINI F.C. – GRANATA SOC.COOP.A R.L. S. ERMETE 1970 – VICTORIA SUPERGA 63 DILETTANTISTIC – ACCADEMIA MARIGNANESE TORCONCA CATTOLICA – CATTOLICA CALCIO
15ª GIORNATA Andata 13/12/26 ore 14:30 Ritorno 02/05/27 ore 15:30
ACCADEMIA MARIGNANESE – JUNIOR GAMBETTOLA CATTOLICA CALCIO – REAL RIMINI F.C. GAMBETTOLA – BELLARIVA VIRTUS GRANATA SOC.COOP.A R.L. – DUE EMME 1992 POLISPORTIVA CAPANNI – S. ERMETE 1970 SAN BARTOLO GABICCE MARE – BAGNO DI ROMAGNA CALCIO VERUCCHIO – SUPERGA 63 DILETTANTISTIC VICTORIA – TORCONCA CATTOLICA