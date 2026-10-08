Calcio Prima, Trivulzio: 'Victoria, buon avvio. Ai giovani dico: stupitemi'

Il ds: 'Siamo soddisfatti, quinto posto con sei punti. La sfida è cercare di fare meglio delle stagioni precedenti in cui l’esperienza è stata mal ripagata”

Federico Trivulzio, direttore sportivo del Victoria. Nell’ultimo turno la sua squadra ha ancora buttato la vittoria nel recupero: dopo aver fallito il rigore contro la Bagnese ecco il gol del pari dello Junior Gambettola…

“Ci mancano quattro punti, è innegabile, scoccia perché si tratta di due partite casalinghe e perché avevamo legittimato il successo con occasioni da gol che non abbiamo saputo sfruttare. Le partite finiscono quando arbitro fischia, per dirla alla Boskov, e dunque dobbiamo trarre insegnamento dalla sfida di domenica. Avremmo potuto gestire meglio la palla nei frangenti finali, allontanare la sfera, invece non l’abbiamo fatto e abbiamo causato una punizione sulla trequarti, ben calciata, da cui è scaturito il gol dell’1-1”.

Palla inattiva, una situazione di gioco che soffrite parecchio.

“In cinque partite di cui una di Coppa Italia abbiamo subito tre reti tutte su palla inattiva. E’ un aspetto su cui dobbiamo migliorare come dobbiamo migliorare nella finalizzazione in fase offensiva: siamo sempre lì lì per chiudere le partite ma non lo facciamo e magari alla fine ci facciamo raggiungere. Paghiamo le ingenuità e del resto siamo una squadra con molti giovani, pecchiamo di malizia, di esperienza. Sul fronte destro, ad esempio, giochiamo con un 2010, Gioele Donini, che si sta ben comportando. Ci sta. Abbiamo iniziato un nuovo percorso riducendo il budget e abbassando l’età media, la nostra sfida è cercare di fare meglio delle stagioni precedenti in cui l’esperienza è stata mal ripagata”.

Che giudizio dà dell’avvio di stagione?

“Siamo soddisfatti, quinto posto con sei punti. E’ un campionato equilibrato, con la classifica corta, in cui si può vincere e perdere contro tutte le avversarie. La più regolare è la leader Gambettola. Tra due mesi tireremo il primo bilancio”.

Intanto sono arrivati due nuovi baby…

“Si tratta di Diego Morri e di Matteo Stambazzi, entrambi della classe 2007. Il primo, terzino destro, viene dal Tropical Coriano dove era in orbita prima squadra; il secondo, terzino mancino, dal Bellaria. Si giocherà il posto con Zanghi. Ci servivano per allungare le rotazioni”.

Domenica trasferta a Verucchio.

“Una squadra che deve ancora ingranare, costruita per arrivare ai playoff. Sarà una partita difficile tanto più per le assenze di Montanari, De Queiroz e Giorgini".

Settore giovanile. Che stagione si aspetta?

“Siamo al via dei campionati provinciali con le formazioni Under 14, 15, 16, 17, 19 e la Under 21 di Terza categoria. Possono tutte ben figurare”.

Sul fronte societario ci sono novità?

“Ringraziamo gli sponsor che ci hanno confermato la loro fiducia e quelli che si sono aggiunti. Il nostro auspicio è trovare nuovi soci per dare più solidità alla realtà Victoria, la società fulcro nel quadrante di Rimini Nord, con un settore giovanile molto attivo”.