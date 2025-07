Calcio Prima, Victoria: ecco l'esterno mancino Andrea Celli

Nelle ultime tre stagioni ha militato nel San Giovanni. "Avevo voglia di ritornare a Rimini e misurarmi con nuove sfide. Il Victoria è una società ambiziosa"

C’è chi sul Titano sale e chi invece dal Titano scende. E’ il caso del riminese Andrea Celli, l’esterno mancino del San Giovanni, squadra del campionato sammarinese, brillante protagonista nelle ultime tre stagioni, classe 1996, una buona esperienza alle spalle maturata con più club dopo l’esperienza nel settore giovanile del Rimini Calcio e nella Juniores del Cattolica: San Lorenzo, Miramare, Athletic Poggio e Bellariva le squadre in cui ha militato.



“Sono mancino di piede, ma utilizzo bene anche il destro – si racconta Celli – comunque la mia fascia preferita è quella sinistra. Dopo aver iniziato come mezzala, nel tempo ho arretrato il mio raggio d’azione, ma anche nel ruolo di terzino cerco comunque di giocare la palla il più possibile e di essere propositivo: non nascondo che mi piace attaccare, spingere, sfruttare la corsa e la velocità per l’uno contro uno con il cross in area oppure l’assist per il compagno o il tiro in porta da fuori. Due, tre reti a stagione le segno, cerco soprattutto l’assist per il compagno. Se serve, tiro le punizioni e calcio gli angoli. In che cosa devo migliorare? Nel colpo di testa”.



Celli, perché il ritorno in Italia?

“Tre stagioni di campionato interno hanno richiesto sacrificio, avevo voglia di ritornare a Rimini e misurarmi con nuove sfide. Il Victoria è una società ambiziosa, c’è un progetto interessante di crescita, una buona struttura organizzativa. Gli stimoli per fare bene non mancano di certo. Metterò a frutto la mia esperienza maturata al San Giovanni, per due volte siamo andati ai playoff, nell’ultimo siamo usciti in semifinale per mano del Tre Fiori. Il livello tecnico si è alzato nel campionato interno, in questa esperienza molto utile e costruttiva mi sono divertito e sono certo che sarà cosi anche al Victoria”.



Che campionato si aspetta?

“Ritrovo la categoria dopo qualche anno di assenza e da quanto ho visto è un campionato avvincente, con squadre di livello, bravi giocatori e risultati mai scontati. Il Victoria ha fatto un girone di ritorno da prima della classe, la base di partenza è dunque buona. Proveremo a migliorare il piazzamento finale”.



La rosa è lunga. Ci sarà da sudare per guadagnarsi il posto…

"La competizione è il sale dello sport, credo sia un vantaggio per tutti, per la squadra voglio dire, avere un organico lungo. Tutti i giocatori hanno voglia di guadagnarsi una maglia da titolare, si alza il livello dell’allenamento e i vantaggi si misurano nella partita della domenica. Ciascuno di noi deve essere al servizio del collettivo”.



La sua ambizione in prospettiva?

“Migliorare sempre, divertirsi, magari vincere un campionato”.