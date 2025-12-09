Calcio Prima, Victoria: esonerato il tecnico Pellegrino. La squadra affidata a Dario Semprini

La dolorosa decisione presa nel tentativo di dare una scossa alla squadra dopo due ko di fila e tre pareggi

L'ASD Victoria comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico Fabio Pellegrino. La dolorosa decisione è stato presa nel tentativo di dare una scossa alla squadra dopo l’ultimo pesante ko sul campo dell’Accademia Marignanese (4-0), il secondo di fila dopo tre pareggi, una serie di risultati che ha fatto scivolare il Victoria al quarto posto in classifica alla pari della Due Emme e a -8 dalla vetta.

La squadra è stata affidata temporaneamente a Dario Semprini, il responsabile del settore giovanile. Sarà lui a guidare il Victoria nell’ultima partita dell’anno, domenica al Bani contro il Rumagna. Durante lo stop natalizio sarà scelto il nuovo allenatore.

La società ribadisce la stima nei confronti di Fabio Pellegrino riconoscendone il valore umano e professionale e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera. Nello stesso tempo auspica una pronta riscossa della squadra nella quale mantiene la fiducia di poter centrare il traguardo fissato ad inizio stagione.