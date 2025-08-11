Calcio Prima, Victoria: il giovane Matteo Fabbri blinda la porta. 'Mirino sui playoff'

Classe 2005, è alla terza stagione in prima squadra, la prima divisa con l’esperto Pasquale Castelgrande, la seconda vissuta da titolare: 26 presenze

La porta del Victoria è in buone mani. Quelle di Matteo Fabbri, classe 2005 (è alto 1,86), uno dei tanti giocatori cresciuti nel settore giovanile, che il club ha vincolato con un contratto di tre anni.



Fabbri è alla terza stagione in prima squadra, la prima divisa con l’esperto Pasquale Castelgrande, la seconda vissuta da titolare: 26 presenze. La terza si annuncia come la più importante perché il Victoria ha ambizioni di playoff e la fase difensiva sarà particolarmente importante: subire pochi gol è fondamentale per una classifica da big.



Matteo Fabbri, un passo indietro alla stagione scorsa. Contento del suo campionato?



“Credo di aver fatto il mio dovere, mi sento cresciuto sotto tutti i profili: fisico, tecnico, della personalità nel guidare i compagni di reparto. Nelle uscite e nel gioco con i piedi ho fatto un salto di qualità. Dopo un avvio difficile, la squadra si è ripresa, ha acquistato una maggiore consapevolezza nei propri mezzi, ha preso fiducia e soprattutto ha assunto un atteggiamento diverso. Faremo tutti tesoro di questa esperienza”.



In che cosa deve migliorare Matteo Fabbri?



“Sono giovane, ho margini di crescita che devo riempire con il lavoro quotidiano, sotto la guida del nostro bravo preparatore Luca Frambosi. Devo soprattutto fare un salto di qualità sotto il profilo mentale, credere di più in me stesso ed essere meno emotivo, non farmi prendere dallo sconforto in caso di errore ma rimanere sempre sul pezzo per fare la cosa giusta al momento giusto”.



Per quanto riguarda la squadra, quale l’obiettivo?

“Migliorare il risultato della stagione scorsa, quindi non mi nascondo e dico: playoff. Per riuscirci dovremo avere per prima cosa umiltà e continuità di rendimento”.



Il suo, invece, qual è?



“Migliorare sempre, non bisogna mai fermarsi. Nel tempo mi piacerebbe misurarmi in categoria superiore, io spero di poterlo fare con il Victoria. Il club mi ha dato fiducia e la voglio ripagare al meglio”.



Che aria si respira all’interno del gruppo?

“C’è serenità, voglia di fare, forte convinzione. Lo si è visto in questi primi giorni di test e lunedì comincerà la preparazione. I nuovi si stanno inserendo bene nel gruppo. Sappiamo bene che dobbiamo macinare punti da subito. La lezione dell’ultimo campionato è ben viva in tutti noi”.



Le squadre più competitive con cui lottare?



“Senz’altro il Torconca, poi altre il cui potenziale è tutto da scoprire a cominciare dal retrocesso Verucchio e al rinnovato Sant’Ermete. Vedo molto equilibrio. Noi possiamo recitare un ruolo importante. Dipende solo da noi".



