Calcio Prima, Victoria: per l'attacco dal T. Coriano il 2007 Riccardo Fucci

Il bomber già in evidenza nel precampionato: cinque amichevoli oto gol segnati con due assist. Domenica prima di Coppa Italia contro il Real Rimini

E’ arrivato da due settimane e già si è fatto notare: in cinque amichevoli otto gol segnati con due assist. Per quel che può contare il precampionato, un bel biglietto da visita per Riccardo Fucci, il nuovo attaccante del Victoria, classe 2007, cresciuto nella Promosport e poi passato al Tropical Coriano dove ha vinto il titolo provinciale Under 17 con mister Bianchi (27 gol) vestendo anche la maglia della Juniores nazionale (7 reti) e assaporando il clima della prima squadra in Eccellenza e in serie D. Ora la nuova sfida nel suo primo campionato del ‘calcio dei grandi’.

"Avevo qualche altra possibilità anche in categoria superiore e nel campionato interno sammarinese, ma la mia scelta è stata facile perché l’approccio con il direttore sportivo Federico Trivulzio è stato decisivo – racconta Fucci – ho da subito sentito la fiducia della società e del mister che, da ex attaccante, è prodigo di consigli. Ho trovato un bel gruppo, i nuovi compagni primo tra tutti Leardini che era con il sottoscritto al Tropical Coriano, mi hanno messo subito a mio agio e li ringrazio. Non è una cosa scontata. Ho da subito notato una certa organizzazione, una cosa positiva per noi giocatori”.

Le caratteristiche di Fucci quali sono?

“Sono un attaccante che si esprime al meglio cercando la profondità più che fare la boa. Nasco come prima punta, ma negli anni ho giocato anche da sottopunta o da esterno, ho fatto la punta unica e giocato con il modulo con due attaccanti. Sono destro di piede, uso bene anche il sinistro tanto che segno anche di mancino. I gol li ho realizzati in tutte le maniere, in mischia, dopo azione manovrata, su una respinta del portiere o della difesa. Con Brocculi mi trovo bene, trovare l’intesa penso non sarà difficile”.

Cosa le ha insegnato l’esperienza al Tropical Coriano?

"Allenarsi a contatto con la prima squadra mi ha maturato sul lato tecnico e comportamentale. Arrivo con tanta umiltà e voglia di fare”.

In che cosa deve migliorare?

“Far salire meglio la squadra, nella fase di protezione della palla, nel posizionamento in campo. Rispetto alle giovanili si gioca un calcio più ‘sporco’, fisico, il difensore ti aggredisce forte per cui non si può mollare di un centimetro”.

Cosa chiede a questa stagione?

“Da un lato voglio dare il contributo al Victoria con i gol, spero una decina, e mettendo a disposizione l’esperienza che ho maturato in questi anni; dall’altro arricchire il mio bagaglio tecnico. Per il futuro, invece, migliorare sempre di più sotto il profilo tecnico e arrivare il più in alto possibile. Ma adesso devo solo concentrarmi sul presente”.

Ha un modello di attaccante come riferimento?

“Guardo molto calcio in tv e cerco di prendere qualcosa da tutti. Comunque Ronaldo è sempre stato il mio mito”.

Domenica, intanto, sarà Coppa Emilia: il Victoria affronterà nel primo turno il Real Rimini sul sintetico di Miramare alle ore 17,30.