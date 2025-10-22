Calcio Prima, Victoria: Rushani è tornato con gol e due assist. "Col Verucchio occasione persa"

Il centrocampista: "Avremmo potuto chiudere il match sul 4-1 e dopo aver subito la rete del 3-2 avremmo potuto gestire meglio il finale di partita"

Nella giornata in cui le immediate inseguitrici Collinello e Torconca sono state fermate (sconfitta e pareggio esterno, rispettivamente), la capolista Victoria non ha sfruttato il fattore campo e ha perso due punti regalando di fatto il pareggio per 3-3 al Verucchio, in svantaggio di due reti a dieci minuti dalla fine.

“E’ vero abbiamo perso una buona occasione per allungare il passo; da un lato avremmo potuto chiudere il match sul 4-1 ed invece abbiamo sciupato delle buone situazioni negli ultimi sedici metri, dall’altro, dopo aver subito la rete del 3-2 avremmo potuto gestire meglio il finale di partita ed invece abbiamo concesso troppo – commenta il centrocampista Ilvi Rushani, alla seconda gara da titolare, la terza compreso il match di Coppa - Va anche detto che sulla rete del pareggio del Verucchio in mischia il nostro portiere Fabbri è stato visibilmente ostacolato dal portiere avversario mentre tentava la parata nel duello aereo con Tosi: ero lì a due passi e la spinta ai suoi danni è stata evidente, invece l’arbitro non l’ha vista. Peccato, a +5 avremmo avuto un altro stato d’animo per affrontare la trasferta contro il Torconca, la cosa importante comunque è che non abbiamo perso terreno”.

Rushani è ritornato protagonista dopo un lungo infortunio con una rete e due assist nelle due ultime partite. Come sta?

“Sul finire di stagione ho accusato uno stiramento al flessore della gamba destra, infortunio che si è riacutizzato facendomi saltare la prima parte di stagione. Adesso sto bene, fisicamente sono cresciuto pur non essendo ancora al top. E’ vero nel penultimo turno ho servito con il cross l’assist ad Eusebi, domenica invece a Giorgini per la rete del 2-1 ed in precedenza ho sbloccato il risultato con un beffardo tiro cross che ha sorpreso il portiere. Uno dei miei obbiettivi è giocare il più possibile ed arrivare almeno a cinque gol”.

E per quanto riguarda il futuro?

“Vorrei misurarmi di nuovo con il campionato di Promozione, meglio ancora con il Victoria che credo abbia le qualità tecniche per centrare l’obiettivo vincendo il campionato o in subordine attraverso i playoff”.

Domenica la sfida sul campo del Torconca che avete sfidato il Coppa da cui siete usciti ai rigori.

“E’ una buona squadra, esperta, che ha un difesa solida e sfrutta molto bene il lancio lungo sugli esterni. Ce la giocheremo ad armi pari pur essendo privi di De Queiroz in difesa e Stanco a centrocampo, due dei nostri leader. Il Torconca è temibile per la lotta al vertice, ma occhio alla matricola Collinello, la vera sorpresa e per questo ancora più pericolosa. Credo che la lotta per il primato non sia solo a tre: anche San Vittore, San Bartolo e Due Emme possono recitare un ruolo importante. Dopo il trittico con Torconca, Due Emme e Collinello, avremo un migliore polso della situazione”.

La sensazione è che concediate un po’ troppo in fase difensiva…

“Dobbiamo migliorare nella gestione dei vari momenti della partita, capire quando affondare il colpo oppure rallentare: è una questione di maturità. E poi sul lato tecnico essere più lucidi: tendiamo a cercare la giocata raffinata ed invece talvolta occorre essere meno belli e più ‘sporchi’ perché alla fine quello che conta è portare a casa i punti”.