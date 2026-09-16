Calcio Prima, Victoria: sabato la Bagnese al Bani. Girometti: 'Vogliamo i tre punti'

Esordio casalingo alle ore 15. Il tecnico: 'L’avversario è ostico, ma alla nostra portata. Serve una iniezione di fiducia e affrontare con entusiasmo

Mister Massimo Girometti, eliminazione in Coppa Emilia ai rigori contro il Real Rimini dopo il pareggio per 0-0 nei 90’, pareggio all’esordio sul difficile campo del Bellariva sempre per 0-0. Contento dell’avvio di stagione del suo Victoria?

“Sì, perché contro il Real Rimini abbiamo battuto più di dieci angoli e creato alcune palle gol; contro il Bellariva, una squadra big della categoria con la coppia gol Bargelli-Pierini che tutti vorrebbero avere, abbiamo meritato il punto al termine di una partita equilibrata che avremmo potuto vincere come perdere se il nostro portiere Leardini non si fosse opposto da campione ad una conclusione avversaria. Avevamo degli assenti, in più Montanari è uscito per crampi e a centrocampo con Zamagni ho schierato due 2009 come Alla e Orlando. In campo avevamo anche Donini, un 2010”.

Dove dovete migliorare?

“La squadra è tutta nuova, spesso non ci alleniamo al completo ed in più dobbiamo gestire gli infortuni che purtroppo non mancano mai e mi costringono talvolta a scelte obbligate come domenica scorsa anche perché con il sottoscritto gioca solo chi sta bene, per cui occorre del tempo per trovare l’affiatamento. Dobbiamo crescere in fase offensiva dove siamo particolarmente giovani con Brocculi e Fucci, essere più precisi e cattivi sotto porta. Per quanto riguarda difesa e centrocampo, sono la nostra forza. Siamo una squadra giovane, abbiamo buoni margini di crescita. Bisogna avere pazienza. Rispetto allo scorso anno non ci sono particolari aspettative, un vantaggio sul piano mentale”.

Quale può essere il vostro obiettivo?

“Dopo le prime dieci giornate i rapporti di forza saranno più chiari, ora siamo all’inizio e ci sta vedere qualche risultato a sorpresa. Detto questo, dopo il manipolo di tre, quattro squadre che hanno un qualcosa in più delle avversarie, assieme ad altre formazione metto il mio Victoria. Mi piacerebbe lottare per i playoff. Abbiamo iniziato un percorso nuovo: ho una rosa con giocatori esperti motivati e giovani con ambizioni, entusiasmo e voglia di migliorare. Pur nelle difficoltà che non mancano mai, c’è lo spirito giusto e questa è la prima nota positiva. La cosa importante è mantenere umiltà, avere spirito di gruppo e fare squadra seguendo le indicazioni dell’allenatore. Non dobbiamo vedere solo l’errore del compagno, ma anche e soprattutto i propri. Tutti per uno, uno per tutti. Ad esempio, mi è piaciuto vedere allo stadio di Rivazzurra i miei giocatori che non erano disponibili, lo stesso Eusebi che fino all’anno prossimo non sarà in campo”.

Sabato in anticipo allo stadio Bani di Viserba (ore 15) arriva la Bagnese.

“Puntiamo al successo, l’avversario è ostico, ma alla nostra portata. Dobbiamo fare bottino pieno per avere una iniezione di fiducia e affrontare con entusiasmo le due prossime partite con Superga e Junior Gambettola da cui dobbiamo cercare di raccogliere il massimo”.