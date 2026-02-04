Calcio Prima: Victoria, Urbinati gol: 'Sette punti in tre partite, ritrovata serenità'

L'esterno d'attacco: 'Ero solo a centro area, avrei potuto controllare la palla e tirare, invece ho pensato di calciare al volo: O la va o la spacca'

Davide Urbinati, classe 2000, secondo gol stagionale che è valso al Victoria un prezioso pareggio. Lei segnò al San Vittore anche all’andata…

“E’ vero, fu vittoria per 2-1. Realizzai di sinistro la prima rete, con un tocco in area su traversone dalla sinistra. Questa volta ho calciato di destro al volo, all’altezza del dischetto, su assist di Genghini dalla destra, innescato a sua volta da Federico Rossi. Ero solo, avrei potuto controllare la palla e tirare, invece ho pensato di calciare al volo: ‘O la va o la spacca’, mi sono detto. Se l’avessi controllata, sul terreno pesante, magari non sarebbe finita cosi come è finita anche se in apparenza ho scelto la soluzione più difficile. Ho colpito di collo pieno con buona coordinazione. E’ andata bene. Sono contento perché è stato il sigillo su una buona prestazione”.

Tre partite con Girometti in panchina e sette punti. Cosa è cambiato?

“Abbiamo ritrovato quella serenità che avevamo smarrito per una serie di risultati che non arrivavano e non per responsabilità di mister Pellegrino in particolare, che ha dato tutto se stesso. Siamo stati anche al comando della classifica, ma per stare lassù occorre una certa abitudine ed esperienza che noi non abbiamo. Siamo un po’ più efficaci adesso anche se meno belli, più concreti. Cerchiamo di badare maggiormente al sodo e rischiare il meno possibile”.

Su che cosa state lavorando in maniera particolare?

“Da un lato per essere più efficaci in fase offensiva, dobbiamo attaccare con più uomini ed in effetti stiamo facendo meglio: contro il San Vittore abbiamo creato nella ripresa più situazioni da rete, ma siamo stati un po’ disordinati; dall’altro in fase difensiva per correre meno rischi possibile. Nelle ultime tre partite abbiamo subito un gol su rigore e una da palla inattiva, nessuno su azione. Siamo sulla buona strada, comunque”.

Playoff di nuovo a tiro, ma con una concorrenza agguerrita…

“Da un lato ci giochiamo il terzo posto occupato dal San Vittore che è a +3 ma col doppio confronto a nostro favore. All’andata la formazione cesenate pur perdendo mi fece una grande impressione, stavolta le abbiamo tenuto testa bene anche perché da allora siamo cresciuti noi. Per il quarto posto appaiato al Victoria c’è il Rumagna, con cui abbiamo perso il match di andata in casa. Alle spalle, il maggiore pericolo arriva dalla Due Emme. Se fosse quinto posto, invece, dovremmo accorciare il gap dalla seconda che ora è il Torconca avanti di otto punti e che ci farà visita allo stadio Bani”.

Secondo gol in campionato: l’obiettivo di Urbinati?

“Al massimo ne ho segnati quattro con la maglia dei Delfini, sarebbe importante arrivare a cinque gol per la squadra prima di tutto e poi per il sottoscritto. Sto bene e sono in fiducia, da esterno su fascia mancina mi trovo bene. Il mister mi sprona ad attaccare di più la porta, domenica l’ho fatto e devo continuare così”.

Prossima sfida domenica a Sant’Ermete, che cerca punti salvezza…

“Una squadra viva, cresciuta rispetto al match di andata, pericolosa sul terreno amico dove ha raccolto 12 dei suoi 20 punti. E’ un test importante”.