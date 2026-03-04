Calcio Promozione, Achille Fabbri è il nuovo mister del Bellaria

Il debutto domenica allo stadio Nanni contro la Savignanese. "Il mio compito è riportare fiducia ed entusiasmo in un gruppo giovane"

Il Bellaria, come anticipato, ieri da Altarimini.it - ha ufficializzato il nuovo tecnico che prende il posto del dimissionario Diego Caverzan. Si tratta di Achille Fabbri, classe 1966, già al Cattolica in Eccellenza, Vis Novafeltria e al Lunano, e, nel campionato sammarinese, al Murata e alla Juvenes Dogana, società allenata nella stagione 2024/25. Per lui anche il ruolo di vice di Fabrizio Costantini alla Nazionale di San Marino ed una lunga esperienza nel Tropical Coriano come responsabile del settore giovanile e allenatore della prima squadra con due promozioni.

Martedì sera Fabbri ha condotto il primo allenamento. Domenica l'esordio alo stadio nanni contro la Savignanede, anch'essa col il nuovo mister in panchina Alessandro Prati, il sostituto di Thomas Zagnoli.

"Ringrazio Aldo Righini e la società tutta per la fiducia che mi ha accordato - le prime parole del tecnico Fabbri - , mi aspetta un compito difficile, ma stimolante: cercare a salvezza, diretta o attraverso i playout. Il mio compito è riportare fiducia ed entusiasmo nel gruppo composto da molti giovani e che in questo momento vive un momento difficile. Abbiamo otto finali, la prima contro la Savignanese, una corazzata. Ora restiamo concentrati su questa partita"