Calcio Promozione, all'esordio il Cervia stende la Sampierana (4-1)

La squadra di casa va in svantaggio nel primo tempo, poi va in vantaggio e nel finale arrotonda il risultato

In serata in Promozione girone D si è giocato l'atteso match tra Cervia e Sampierana. Netta l'affermazione della squadra di casa: 4-1. A segno per prima la formazione ospite con Braccini, nella ripresa autogol e rete di Diop e nel finale di Zoffoli e ancora di Diop nel recupero.