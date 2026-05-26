Calcio Promozione, Bellaria-Achille Fabbri: è divorzio

'Mi hanno proposto la riconferma, ma non essendoci più il ds Righini che mi ha voluto, mi faccio da parte. Ringrazio tutti, abbiamo compiuto un'impresa'

Dopo la salvezza ai playout, a sorpresa c’è il divorzio tra il Bellaria e lo staff tecnico: nella prossima stagione non troveremo più in sella il direttore sportivo Aldo Righini, ed il tecnico Achille Fabbri.

Mister Achille Fabbri, cominciamo dalla salvezza. Ci credeva?

“E’ stata una impresa, al mio arrivo eravamo al penultimo posto, siamo stati protagonisti di una entusiasmante rincorsa collezionando 12 punti in otto partite. La squadra, molto giovane, si è compattata e mi ha seguito sotto tutti i punti di vista. La ringrazio di cuore, ho lavorato con ragazzi speciali, non era facile entrare in un gruppo ed essere seguito come lo è stato il sottoscritto. Un applauso anche allo staff che non si risparmiato. Al playout siamo arrivati in ottima condizione abbiamo messo l’ultimo tassello vincendo Gambettola per 4-0. Il Bellaria è stata l’unica squadra tra quelle che giocavano in trasferta il playout che si è salvata allo spareggio. Una bella soddisfazione”.

Adesso è ai saluti. Perché?

“Ringrazio la società per la fiducia che mi ha accordato, in particolare il presidente Fabio Ionni e Andrea Bernardini. Ho percepito la fiducia nei miei confronti. Ma non essendoci più Aldo Righini, che a mia volta ringrazio, il ds che mi ha scelto e portato al Bellaria dandomi fiducia, non potevo rimanere. Predico ai giocatori coerenza e io devo essere il primo a praticarla. Mi spiace aver fatto questa scelta, ma prima dei contratti vengono i valori umani. Ci sono comunque le basi per ripartire. La piazza di Bellaria è storica, ci sono tifosi competenti, lo stadio è importante”.

Fabbri, quale sarà il suo futuro?

"Aspetto la chiamata giusta, vediaamo che cosa succederà"