Calcio Promozione, Cervia United: il nuovo ds è Andrea Maruca

Il dirigente ha lavorato a lungo nella Savignanese

Il Cervia comunica di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo ad 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐮𝐜𝐚, che entra ufficialmente a far parte dell’organigramma societario gialloblu.

La società - si legge in una nota del club - è lieta di accogliere Andrea nella famiglia Cervia United, certa che la sua passione e la sua professionalità possano rappresentare un contributo importante per il percorso di crescita sportiva e organizzativa del club.

Ad Andrea va il più cordiale benvenuto da parte della dirigenza, dello staff e di tutta la società, con l’augurio di buon lavoro per questa nuova esperienza.

Maruca ha lavorato per tanti anni alla Savignanse.