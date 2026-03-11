Calcio Promozione, Coppa: il Gabicce Gradara esce in semifinale

Dopo l'1-1 dell'andata si arrende alla Castelfrettese nel ritorno per 5-2. Molti dei titolari a riposo in vsita del match salvezza contro il San Costanzo

Con la testa rivolta alla delicata situazione in campionato, esce di scena dalla Coppa Italia Promozione il Gabicce Gradara, in campo con 14 under su 16 in distinta. Dopo l’1-1 dell’andata, la Castelfrettese fa valere il maggior tasso d’esperienza centrando la qualificazione alla finale, dove affronterà in campo neutro l’Aurora Treia, capolista del girone B di Promozione allenata dall’illustre ex Simone Ricci.

Senza Bergamini, autore del gol del pari all’andata ma infortunatosi alla spalla nel match di sabato contro il Villa San Martino in campionato, Bellucci tiene a riposo Adebiyi, Zagaglia, Gallotti, Bastianoni, Grandicelli, Izzo, Morini e Samuele Magi proponendo una formazione giovanissima. Gli unici over sono Massari in difesa e Fedeli in attacco che hanno il compito di accrescere il tasso di personalità e mestiere. Dall’altra parte il tecnico Tiranti, privo di Rango, Graziosi e Novelli, lascia fuori Marini, Bartolini, Rossini, Alessandroni e Cerasa e impiega solo nella ripresa Lucchetti e Serrani.

Il Gabicce Gradara si rende per primo pericoloso col destro dal vertice dell’area di Fedeli, alzato da Giovagnoli in corner. La Castelfrettese colpisce però al primo affondo col sinistro dal limite di Gabrielli, liberato dal servizio invitante di Mazzieri. Il raddoppio è siglato da Parasecoli che finalizza l’azione congegnata da Nuñez Mastroianni e Brunori. Il tris è calato da Gabrielli su assist di Nuñez Mastroianni, ma Fedeli riapre per un attimo la contesa punendo l’errato disimpegno della retroguardia avversaria. A chiuderla provvede nel finale del primo tempo la seconda perla di Parasecoli.

Nella ripresa il classe 2007 Polenta firma da opportunista la quinta rete biancorossa. Il guizzo in velocità del baby Gambini serve solo per rendere meno pesante il passivo per il Gabicce Gradara. La Castelfrettese si regala la soddisfazione di vola alla prestigiosa finale coronando il cammino autoritario di Coppa.

Il tabellino

CASTELFRETTESE - GABICCE GRADARA 5-2

CASTELFRETTESE: Giovagnoli, Mazzarini, Ortolani (55’ Galeotti), Rinaldi (46’ Lucchetti), Mazzieri, Parasecoli, Zannini, Brunori, Sordoni (46’ Polenta), Gabrielli (46’ Brunetti), Nuñez Mastroianni (46’ Serrani). A disp. Luchetti, Pesaresi, Marini, Rossini). All. Tiranti.

GABICCE GRADARA: Sammarini, Gambini, Andruccioli, Semprini, Massari (53’ Rossi), Franca (72’ Lorenzetti), Finotti (46’ Buccino), Filippo Magi (55’ Guidi), Fedeli, Petese, Sarli. (A disp. Gaggi). All. Bellucci.

ARBITRO: Campoli di Ancona.

RETI: 15’ e 30’ Gabrielli, 25’ e 42’ Parasecoli, 32’ Fedeli, 54’ Polenta, 59’ Gambini.

NOTE: ammoniti Gabrielli, Massari, Andruccioli; recupero 0’ pt e 2’ st; spettatori 70 circa.