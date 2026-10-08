Calcio Promozione: Coppa Italia, ecco il poker agli ottavi

Successo per 4-0 del Misano sul Bellaria, della Sampierana per 3-0 in trasferta contro il Roncofreddo e del Faenza sul campo del Reno 1-0



Il Misano supera per 4-0 il Bellaria allo stadio Santamonica e conquista l'accesso agli ottavi di finale della Coppa Italia “Memorial Maurizio Minetti”.

Una serata importante non soltanto sotto il profilo del risultato e del passaggio del turno, ma anche per iniziare a conoscere da vicino la nuova realtà tecnica biancazzurra. La sfida ha infatti segnato il debutto sulla panchina del Misano del nuovo al Massimo Scardovi, che ha avuto così l'opportunità di osservare da vicino i suoi giocatori in una gara ufficiale, raccogliendo indicazioni preziose in vista dei prossimi impegni.

Sul campo, il Misano ha sbloccato il risultato allo scadere del primo tempo con Gudenzoni (45'), per poi prendere definitivamente il largo nella ripresa. Al 3' è arrivato il raddoppio di Tamagnini, seguito dalla terza rete firmata da Castro al 26'. A chiudere i conti ci ha pensato Camarà al 36', fissando il punteggio sul definitivo 4-0.

Un successo che vale la qualificazione e che rappresenta anche un primo passo nel nuovo percorso tecnico della squadra. Ora l'attenzione si sposta sul campionato: domenica, ancora al Santamonica, il Misano ospiterà il Reno, nel primo impegno di campionato della gestione Scardovi.



GLI ALTRI RISULTATI DELLE ROMAGNOLE

Cesenatico - Collinello 2-0

Roncofreddo - Sampierana 0-3

Reno - Faenza 0-1

