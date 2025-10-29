Calcio Promozione, Coppa Italia: Gabicce Gradara ai quarti

La squadra di Lilli, vittoriosa sul Lunano all'anadata per 4-0, al Magi nel ritorno pareggia 1-1. Colpite due traverse. Il pari ospite al 90'

Il Gabicce Gradara accede ai quarti di finale di Coppa Italia: successo all’andata per 4-0, pareggio al ritorno al Magi per 1-1.

La rete dei padroni di casa al tramonto della prima frazione con Samuele Magi con un diagonale mortifero dopo essersi liberato di un difensore spalle alla porta. Un minuto prima una conclusione dello stesso Magi è stata parata a terra dal portiere.

Sempre nel primo tempo da segnalare per i padroni di casa, che hanno fatto registrare una costante supremazia, due legni con Massari di testa a cui ha fatto seguito un batti e ribatti in area con difesa ospite in affanno, e con Bacchini con conclusione da fuori area.

Nella ripresa il Gabicce Gradara, schierato con dieci under, ancora pericoloso con Gambini su cui il portiere nell’area piccola chiude bene lo specchio della porta sul primo palo e con Magi Samuele su cui in extremis rinviene un difensore prima della battuta rete a tu per tu con il portiere. Pareggio di Gostoli al 90’ con preciso tiro poco dal limite a sfruttare un lungo lancio di Lahlale.

Sabato sarà campionato con la trasferta sul campo del Moie.

IL TABELLINO

GABICCE GRADARA – LUNANO 1-1

GABICCE GRADARA: Masini, Bacchini, Andruccioli, Pataracchia (1’ st. Lorenzetti), Moutatahhir, Massari (1’ st. Mosconi), Gambini, Magi F. Magi S. (21’ st. Ferraj), Finotti (35’ st. Franca), Sarli. A disp. Marchini, Semprini, Luzi. All. Lilli.

LUNANO: Raggi, Nobili, Marta, Fulgenzi (1’ st. Montori), Bonopera (1’ st. Sow), Canti, Brugnettini (1’ st.Lahlale), Righi (22’ st. Spagna), Onye, Gostoli, Tontini (1’ st. Ujkaj). A disp. Giannotti, Marinoni. All. Manfredini

ARBITRO: Recchia di Ascoli Piceno

RETI: 43’ pt. Magi Samuele, 45’ st. Gostoli.