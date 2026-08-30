Calcio Promozione, Coppa Italia: hurrà Gabicce Gradara (2-1)
Al Magi successo della squadra di Gaudenzi sul Villa San Martino grazie a due rigori. A segno Vegliò e Villanova. Ritorno il 16 settembre
Nell’andata del primo turno di Coppa Italia, successo del Gabicce Gradara sul Villa San Martino per 2-1 in un match aperto e combattuto fino alla fine nonostante il gran caldo.
Primo tempo equilibrato con la squadra di Gaudenzi, priva dell’attaccante Renzi, goleador del precampionato (dall’altra parte indisponibile Dominici), che si mostra più intraprendente.
Al 5’ cross di Vegliò da destra in area, nessuno è pronto alla ribattuta e l’azione sfuma.
Al 10’ azione di Lorenzetti, cross dalla destra di Finotti, il tiro di Magi viene rimpallato.
Vantaggio ospite al 12’ con autogol di Maggioli, che devia in area in scivolata una palla toccata di testa da Muratori dopo un’azione convulsa prendendo in contropiede il portiere Adebiyi leggermente avanzato (0-1).
Al 33’ In ripartenza lancio di Villanova per Vegliò lanciato a rete sulla destra, qualche metro ed il destro dell’attaccante dal limite finisce alto.
Pareggio Gabicce Grdara al 40’: il portiere Cappuccini difetta nel controllo con i piedi palla in piena area, Vegliò gli ruba la sfera ed il portiere lo atterra: dal dischetto lo stesso attaccante realizza (1-1).
41’ Punizione di Bastianoni dalla trequarti destra, colpo di testa di Doumbia con palla alta sulla traversa.
Nella ripresa le squadre si allungano un po’ e la partita si mantiene vivace nonostante il caldo.
Al 9’ Doumbia va via di forza sulla trequarti dopo aver vinto un contrasto, ma solo davanti al portiere si fa ribattere il tiro da Adebiyi, sulla mischia successiva la nuova conclusione ospite viene deviata in angolo dalla difesa di casa.
Al 17’ Serafini alto dopo una bella azione di Gambini, al 20’ altra bella iniziativa sull’out destro di Vegliò.
Al 21’ Baldini scheggia la traversa da fuori area. Al 35’ Villanova a Gambini, tiro a lato.
Nel terzo minuto di recupero altro rigore per il Gabicce Gradara per fallo di Cappuccini in uno scontro aereo con Vegliò. Dal dischetto questa volta va Villanova che non sbaglia (2-1).
Domenica sarà campionato: il Gabicce Gradara ospita al Magi la matricola l’Osimo (15,30). Ritorno di Coppa mercoledì 16 settembre.
IL TABELLINO
Gabicce Gradara – Villa San Martino 2-1
GABICCE GRADARA: Adebiyi, Maggioli (37’ st. Pataracchia), Gabrielli, Magi F., Semprini, Serafini (25’ st. Cecchi), Finotti (11’ st. Gambini), Fabbri, Vegliò, Villanova, Lorenzetti (23’ st. Guidi). A disp. Gaggi, Terenzi, Buccino, Andruccioli. All. Gaudenzi
VILLA SAN MARTINO: Cappuccini, Rombaldoni (14’ st. Cecchini), Marta (25' st Ciaroni), Balleroni, Mancini, Orazietti (30’ st. Dangelo), Bastianoni, Baldini (35’ st. Rossi), Doumbia, Muratori (1’ st. Tatò Federico), Battisodo. A disp. Santini, Gennari, Paoli, Licari. All. Crisantemi.
ARBITRO: Speciale di Ancona (Virgini e Rassul di Ancona)
RETE: 12’ pt autogol Maggioli; 40’ Vegliò su rigore, 48’ st. Villanova su rigore.
NOTE Ammoniti: Mancini, Cappuccini, Muratori; Serafini.