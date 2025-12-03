Calcio Promozione, Coppa Marche: il Gabicce Gradara passa a Fano 1-3: è in semifinale

A segno Bastianoni, Finotti e Lorenzetti. Ora affronterà la Castelfrettese. "L’approccio è stato quello giusto, abbiamo dato continuità alle due ultime prestazione"

A cura di Redazione 03 dicembre 2025 23:43

Una punizione del Gabicce Gradara

