Calcio Promozione, Coppa Marche: il Gabicce Gradara passa a Fano 1-3: è in semifinale
A segno Bastianoni, Finotti e Lorenzetti. Ora affronterà la Castelfrettese. "L’approccio è stato quello giusto, abbiamo dato continuità alle due ultime prestazione"
Gabicce Gradara in semifinale di Coppa Marche. Sfiderà la Castelfrettese che ha eliminato la Biagio Nazzaro. La squadra di Lilli, schierata inizialmente con soli due over, dopo l’1-1 dell’andata sbanca lo stadio Mancini battendo in maniera netta il Fano (3-1) che nel prossimo turno di campionato affronta la capolista Lunano nello scontro al vertice.
Squadra di casa pericolosa in avvio con Niang e Sabattini, ma ad andare in vantaggio è il Gabicce Gradara al 15’ con un preciso tiro a giro di Bastianoni, liberato da Lorenzetti, con palla sul secondo palo. Riacciuffa il pari al 23’ Sabattini, con un diagonale chirurgico dal limite. Al 33’ Massari sul corner di Bastianoni manca di un soffio l’1-2, che arriva sempre su angolo al 4’ della ripresa con deviazione vincente di Finotti.
I fanesi accusano il colpo, così Sodani al 26’ è decisivo nell’uno contro uno con Gambini, ma capitola al 31’: Lorenzetti dopo aver rubato palla sulla trequarti vede il portiere leggermente avanzato e con delizioso pallonetto trova la rete. Lo stesso portiere Sodani evita l’1-4 al 32’, deviando il fendente di Pataracchia sul montante.
IL COMMENTO C’è molta soddisfazione in casa Gabicce Gradara. “Tenevamo a questa partita, siamo riusciti a vincere contro una big, in uno stadio che ha visto protagonisti i professionisti, con una prova maiuscola, di collettivo, con una ripresa ancora migliore della prima frazione – commenta il ds Gabriele Magi – L’approccio è stato quello giusto, abbiamo dato continuità alle due ultime prestazione. Complimenti a tutti, ai nostri giovani che ancora una volta si sono fatti valere”.
IL TABELLINO
ALMA FANO-GABICCE GRADARA 1-3
ALMA FANO: Sodani; Niang, Innocenti (1’st Di Letizia, 18’st Pierleoni), Riggioni, Cecchini; Rovinelli, Malshi, Moschella; Slain; Manuelli (14’st Donofrio), Sabattini (1’st Zaccardo). All.: M. Omiccioli.
GABICCE GRADARA: Sammarini; Bacchini (1’st Semprini), Moutatahhir, Massari, Andruccioli (22’st Buccino); Pataracchia, Guidi (1’st F. Magi); Gambini, Finotti (37’st S. Magi), Bastianoni (19’st Sarli); Lorenzetti. All.: Lilli.
ARBITRO: Pucci di Pesaro.
RETI: 15’pt Bastianoni (G), 23’pt Sabattini (A), 4’st Finotti (G), 30’st Lorenzetti (G).