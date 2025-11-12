Calcio Promozione, Coppa: nell'andata dei quarti Gabicce Gradara-Fano 1-1

Partita combattuta, a segno nella prima frazione gli ospiti con Gucci; replica di Sarli nella ripresa. Ritorno il 3 dicembre a Fano

Nel match di andata dei quarti di Coppa Italia Promozione è finita in parità tra Gabicce Gradara e Alma Juve Fano (1-1). Nel primo tempo supremazia territoriale della squadra di casa, tuttavia è la squadra granata a trovare la via della rete, al 7’: corner di Nicola Palazzi da sinistra che lo specialista Gucci di testa corregge in rete; il Gabicce Gradara replica al 15’ con Samuele Magi, che gira il cross da sinistra di Sarli: palla che finisce a fil di palo. Tre minuti e Gambini si esibisce in uno slalom con pallone filtrante che attraversa lo specchio della porta ospite senza che nessuno corregga a rete. Al 22’ azione Semprini-Sarli sulla sinistra, cross che Gambini devia di testa con palla sopra la traversa.

Il Fano al 27’ si rivede con Rovinelli che, innescato da Nicola Palazzi, sulla destra si accentra in area e tira sul portiere, appostato sul primo palo. Al 37’ altra minaccia del Gabicce Gradara: a sinistra azione Sarli-Bastianoni, palla filtrante nel cuore dell’area dove Gambini viene anticipato in angolo da un difensore. La frazione si chiude qui.

Il Gabicce Gradara pareggia al 10’ della ripresa. Rinvio rasoterra del portiere intercettato da Samuele Magi la cui conclusione in girata viene ribattuta dalla difesa, la palla arriva sulla sinistra in area al giovane Sarli che libero da marcatura spara in porta a mezza altezza (1-1).

La partita si mantiene viva con i due tecnici che ricorrono alle forze fresche della panchina. Il Fano sfiora il nuovo vantaggio al 75’, con Mattia Palazzi che di testa su angolo di Nicola Palazzi lambisce la traversa. E’ l’ultimo brivido di un match che rimanda il discorso qualificazione al ritorno di mercoledì 3 dicembre.

IL TABELLINO

GABICCE GRADARA – ALMA J. FANO 1-1



GABICCE GRADARA: Sammarini, Bacchini, Semprini (25’ st Grandicelli), Magi F., Moutatahhir, Massari, Gambini, Bastianoni (1’ st Pataracchia), Magi S., Finotti, Sarli (20’ st Lorenzetti). All. Lilli



ALMA J. FANO: Sodani, Roberti, Cecchini (43’ st Premoselli), Palazzi M., Riggioni, Innocenti, Rovinelli, Moschella (28’ st Incerti), Gucci (15’ st Manuelli), Palazzi N. (43’ st Premoselli), Sabattini (23’ st Slain). All. Omiccioli



ARBITRO: Gismondi di Macerata



RETI: 7’ pt Gucci, 10’ st Sarli



NOTE: spettatori 200 circa con folta rappresentanza ospite. Ammoniti: Innocenti.

