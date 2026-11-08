Altarimini
Calcio Promozione D

Stella, pari beffa: Baldinini firma l'1-1 al 95' e salva il Diegaro

Per i riminesi segna Arcangeli

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
08 novembre 2026 17:37
Aggiungici a Fonti Google Seguici su Google News
Stella, pari beffa: Baldinini firma l'1-1 al 95' e salva il Diegaro - Polisportiva Stella Calcio
Polisportiva Stella Calcio
Rimini
Sport
Condividi

Stella - Diegaro 1-1

STELLA: Ferri, Maioli, Zavagli (17' st Bacchini), Belicchi, Alvisi, Chiussi, Marconi (39' st Fontemaggi), Arcangeli (25' st Bartolani), Fantini (15' st Marchini), Pigozzi, Greppi (43' st Ferraro). A disp.: Temeroli, Baroni, Cristiani, Piastra. All.: Bianchi.

DIEGARO: Stella, Soumahin, Alberighi (31' pt Moncastelli, 14' st Gabanini), Baldinini, Rossi, Marconi, Mazzuoli, Scarponi, Pieri, Bascioni (31' st Kasse), Palladino (38' st Distefano). A disp.: Balestra, Giorgini, Cutela, Alberti, Molfetta. All.: M.Montalti.

ARBITRO: G.Montalti di Ravenna.

RETI: 3' st Arcangeli, 50' st Baldinini.

AMMONITI: Zavagli, Belicchi, Arcangeli, Fontemaggi, Marchini, Baldinini, Rossi, Palladino.

ESPULSI: Bartolani

RIMINI Pari beffa per la Stella, che reclama per l'espulsione di Bartolani, sanzionato con il doppio giallo dall'arbitro. Primo tempo senza grandi emozioni: al 15' Greppi ci prova due volte, tiro ribattuto dalla difesa, il secondo tentativo è a lato. Al 22' ci prova Marconi, la difesa del Diegaro si salva in angolo. A inizio ripresa Fantini serve in profondità Arcangeli, che a tu per tu con Stella non perdona. La Stella spreca opportunità per raddoppiare, poi arriva l'espulsione di Bartolani. Nel finale forcing Diegaro, premiato nel recupero dal gol di Baldinini.

Continua a leggere su Altarimini

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini