Stella, pari beffa: Baldinini firma l'1-1 al 95' e salva il Diegaro
Per i riminesi segna Arcangeli
Stella - Diegaro 1-1
STELLA: Ferri, Maioli, Zavagli (17' st Bacchini), Belicchi, Alvisi, Chiussi, Marconi (39' st Fontemaggi), Arcangeli (25' st Bartolani), Fantini (15' st Marchini), Pigozzi, Greppi (43' st Ferraro). A disp.: Temeroli, Baroni, Cristiani, Piastra. All.: Bianchi.
DIEGARO: Stella, Soumahin, Alberighi (31' pt Moncastelli, 14' st Gabanini), Baldinini, Rossi, Marconi, Mazzuoli, Scarponi, Pieri, Bascioni (31' st Kasse), Palladino (38' st Distefano). A disp.: Balestra, Giorgini, Cutela, Alberti, Molfetta. All.: M.Montalti.
ARBITRO: G.Montalti di Ravenna.
RETI: 3' st Arcangeli, 50' st Baldinini.
AMMONITI: Zavagli, Belicchi, Arcangeli, Fontemaggi, Marchini, Baldinini, Rossi, Palladino.
ESPULSI: Bartolani
RIMINI Pari beffa per la Stella, che reclama per l'espulsione di Bartolani, sanzionato con il doppio giallo dall'arbitro. Primo tempo senza grandi emozioni: al 15' Greppi ci prova due volte, tiro ribattuto dalla difesa, il secondo tentativo è a lato. Al 22' ci prova Marconi, la difesa del Diegaro si salva in angolo. A inizio ripresa Fantini serve in profondità Arcangeli, che a tu per tu con Stella non perdona. La Stella spreca opportunità per raddoppiare, poi arriva l'espulsione di Bartolani. Nel finale forcing Diegaro, premiato nel recupero dal gol di Baldinini.