Calcio Promozione, exploit Gabicce Gradara sul campo dei Portuali (1-2)

La squadra di Lilli va in vantaggio, poi è raggiunta, infine ancora in gol. A segno due 2007, Sarli e Samuele Magi

A distanza di quasi tre mesi (prima partita) il Gabicce Gradara torna a vincere in trasferta e lo fa sul campo dei Portuali Dorica per 2-1. Un successo maturato nella ripresa e firmato da due under (quattro in campo), gli attaccanti classe 2007 Augusto Sarli e Samuele Magi.

Nel primo tempo partita in equilibrio con il Gabicce Gradara a fare più gioco e a proporsi con maggiore continuità. Da una parte da segnalare un paio di conclusioni di De Marco, dall’altra una girata al volo di Fedeli con palla che colpisce la parte superiore della traversa.

Ad inizio ripresa vantaggio ospite con il tap in vincente di Sarli su conclusione di Magi Filippo respinta del portiere (47'). La squadra di mister Caccia reagisce: al 65' è De Marco a pareggiare i conti con un efficace tiro dal limite. Non passano neppure dieci minuti e il Gabicce Gradara raddoppia con Samuele Magi che davanti a Tavoni conclude in diagonale dopo uno scambio con Fedeli. E’ successivamente Fedeli ad impegnare l'estremo dorico in tuffo, tre minuti più tardi. Nel finale l'arrembaggio dei Portuali, con Candolfi a sfiorare il pari di testa.

Questo successo proietta momentaneamente la squadra di mister Lilli al sesto posto ad una lunghezza dai playoff. Nel prossimo turno si torna allo stadio Magi per affrontare la Montemarcianese.

IL COMMENTO A fine partita il ds Gabriele Magi sottolinea: “E’ una vittoria importante, che ci mancava da tempo in trasferta e che ci fa ben sperare per il futuro, raccolta su un campo molto insidioso. L’ abbiamo accompagnata con il giusto atteggiamento per tutto l’arco del match e non a sprazzi come è successo fin qui lontano dal Magi. Dopo il raddoppio ci siamo ben disimpegnati soffrendo solo nell’arrembaggio finale. Insomma, sotto il profilo della mentalità abbiamo dato seguito alla positiva prestazione interna contro il Fano. Altra nota lieta, infine, la firma sui gol di due ragazzi del 2007 cresciuti nel nostro settore giovanile ed il ritorno di Elia Morini dopo il lungo stop”.

IL TABELLINO

Portuali Dorica-Gabicce Gradara 1-2

PORTUALI DORICA: Tavoni, Candolfi, Rinaldi, Mascambruni (52' Testoni), Savini, Lucesoli (61' Paloka), Girolimini (61' Franca), Sassaroli, Gioacchini, De Marco, Gramaccia (76' Cingolani). A disp. Luzi, Catalani, Carignani, R., Serio, Carignani L. All. Caccia

GABICCE GRADARA: Adebiyi, Grandicelli, Semprini, Gallotti, Massari, Zagaglia, Sarli, F. Magi, S. Magi, Bastianoni (89' Pataracchia), Fedeli (79' Finotti). A disp. Sammarini, Andruccioli, Moutatahhir, Buccino, Gambino, Morini. All. Lilli

ARBITRO: Gismondi di Macerata

RETI: 47' Sarli, 63' De Marco, 69' S. Magi