Calcio Promozione, Gabicce Gradara in dieci per 60': 0-0 contro la V.Castelfidardo

Al Magi punto d'oro per la squadra di Lilli che soffre il forte avversario con l'uomo in più ma sfiora anche il successo con ottime ripartenze

Per un’ora in dieci uomini, il Gabicce Gradara conquista un punto d’oro, rischiando è vero di subire il gol, ma sfiorando anche in più circostanze la vittoria in una delle sue micidiali ripartenze.

Nel primo tempo partita in equilibrio e a basso ritmo. Al 10’ Bastianoni sulla trequarti apre per Semprini sulla destra, cross in mezzo all’area dove Montesi viene anticipato di un soffio in piena area.

Al 14’ Valleja vince un contrasto fuori area, avanza e al momento del tiro del tiro Andruccioli in anticipo salva in angolo prima della battuta.

Al 23’ Guidobaldi mette scompiglio in area, la diefsa allontana ed un minuto dopo un suo tiro da fuori è parato da Adebiyi. Al 27’ Grandicelli ha una bella iniziativa in area sulla sinistra: tiro respinto a mani aperta da Simeoni.

Al 34’ Espulso Zagaglia: rosso per un colpo rifilato ad un avversario a gioco fermo a 20’ metri dall’area su segnalazione del collaboratore dell’arbitro. L’episodio dà la scossa al Gabicce Gradara. Al 37’ Grandicelli in profondità serve Gambini che solo davanti al portiere si allunga la palla perdendo il tempo per la battuta. Occasione d’oro per la squadra di Lilli.

Al 41’ annullato un gol al Gabicce con Massari per carica sul portiere su cross dalla sinistra (proteste dei padroni di casa). Tre minuti dopo, cross di Ballarini, girata in area di Guidobaldi di destro, Adebiyi è pronto alla parata. Brivido per i padroni di casa.

Nella ripresa la Vigor Castelfidardo cerca di sfruttare la superiorità numerica. L’occasione migliore al 22’: tiro di Mosca dal limite con palla diretta nel sette, Adebiyi vola a respingere in angolo. Al 28’ combinazione Guidobaldi F-Valleja in area sulla sinistra, tiro alto di un soffio.

Al 31’ Fedeli in ripartenza lancia Gambini sulla destra, tiro a lato sul fronte opposto. Al 36’ punizione di Bastianoni dalla sinistra, colpo di testa di Semprini non trattenuta dal portiere, paurosa mischia in area, a Montesi non riesce la battuta e l’azione sfuma. Infine nel recupero cross di Sarli, nell’area piccola girata di Fedeli alta sulla traversa.

IL COMMENTO A fine partita il presidente Gianluca Marsili commenta: “E’ un punto importante che arriva dopo due ko di fila, conquistato giocando in dieci per un’ora al cospetto di un avversario di qualità. Avremmo potuto perdere, ma anche vincere per le occasioni create e adire il vero la rete l’avevamo pure segnata con Massari ma ci è stata annullata ingiustamente. Nella prima mezzora abbiamo sofferto la Vigor, dopo il rosso a Zagaglia la squadra si è accesa dimostrando l’atteggiamento giusto ed un ottimo spirito di reazione”.

Dello stesso parere mister Simone Lilli: “Dopo due sconfitte accetto volentieri il punto per come si era messa la partita; in dieci pensavo che la Vigor ci mettesse tanto in difficoltà, invece l’espulsione ci ha svegliato e ci ha dato la scossa. Abbiamo rischiato, ma abbiamo anche creato alcune situazioni per fare gol. La squadra deve capire che questa scossa deve trovarla da subito dentro di sé. Non ci manca niente per giocarcela con tutti”.

IL TABELLINO

GABICCE GRADARA – VIGOR CASTELFIDARDO 0-0

GABICCE GRADARA: Adebiyi, Semprini, Andruccioli (23’ st. Moutatahhir), Gallorri, Massari, Zagaglia, Montesi (39’ st. Sarli), Grandicelli, Fedeli, Bastianoni (47’ st. Finotti), Gambini. A disp. Sammarini, Lorenzetti, Magi F., Magi S., Mosconi, Bergamini. All. Lilli

VIGOR CASTELFIDARDO: Simeoni, Bandanera (35’ st. Magi), Mariotti (13’ st. Guidobaldi R.), Calvigioni, Camilletti, Silvestri, Ballarini (47’ st. Barigelli), Guidobaldi F. (48’ st. Ballarini), Vulcano (32’ st. Kurti), Valleja, Mosca. A disp. Bonifazi, Montesi, Pasqualini, Fabiani.

ARBITRO: Uncini di Jesi (Mararasu – di Ancona e De Marino di Pesaro)

NOTE: Spettatori 200 circa. Ammoniti: Silvestri, Bandanera, Ballarini, Camilletti. Espulso Zagaglia al 34’ pt. Angoli: 0-7



