Calcio Promozione, Gabicce Gradara a punto contro l'Ostra (0-0)

Pareggio prezioso contro la terza forza del campionato. Solida la prova difensiva. Ma alle spalle corrono: zona playout a due punti

Il Gabicce Gradara, schierato con quattro under (saranno sei a fine partita), raccoglie un punto prezioso al Magi contro l’Ostra, ora terza in classifica, ma si trova a sole due lunghezze dalla zona playout.

Nel primo tempo partita equilibrata con Ostra più intraprendente almeno nella prima parte mentre il Gabicce Gradara, schierato con il 4-3-1-2, fa gioco ma non è pericoloso.

Al 6’ minaccia dell’Ostra: cross di Calcina sulla destra, testa di Rossetti a centro area e Adebiyi devia in volo alla sua sinistra. Pericolo. Al18’ Rossetti si invola recuperando palla a metà campo, tiro debole parato a terra da Adebiyi.

Ancora Ostra in avanti al 28’: galoppata di Calcina, passaggio a Castignani sulla sinistra, palla al centro per Landi che calcia a lato da fuori area. Due minuti dopo Calcina tira dal limite dopo una galoppata di Curzi sulla fascia destra, Adebiyi alza sopra la traversa. Al 34’ Punizione insidiosa di Bastianoni a giro dalla tre quarti con palla a lato sul versante opposto.

Al 42’ Su azione di angolo, cross di Calcina dalla sinistra, colpo di testa di Rossetti a centro area con palla alta. Un minuto dopo su azione di ripartenza, Landi calcia debole dal limite, Adebiyi para a terra.

Nella ripresa poco da segnalare. Al 6’ Castignani in area serve Zuppo che dal dischetto spara alto. Pericolo per la porta di Adebiyi. Al 28’ angolo di Bastianoni dalla sinistra, girata di Fedeli ribattuta in angolo. Sul successivo tiro dalla bandierina di Bastianoni, mischia in area senza esito.

Per il resto sul terreno di gioco pesante per la pioggia dei giorni scorsi le due squadre si danno battaglia fino alla fine ma non riescono a superarsi. Finale 0-0.

Prossimo impegno domenica in trasferta contro il Tavullia Valfoglia.

Il commento Il tecnico Simone Lilli è soddisfatto del risultato: “Ottimo punto conquistato contro una squadra importante come testimoniato dalla classifica, che ha qualità, corsa, profondità nel gioco. Un pareggio meritato, che ci dà fiducia per il prosieguo della stagione. La posizione di classifica? Non la guardavo quando eravamo al quarto posto, non la guardo ora che siamo a +2 dai playout. Giochiamo una partita alla volta cercando di fare sempre il massimo come prestazione e come risultato”.

Il difensore Nicolò Semprini: “E’ stata una battaglia dall’inizio alla fine anche per le condizioni del campo, molto pesante, ottenuto contro una squadra forte, fisica, con qualità davanti. E’ un bel punto, il pareggio è giusto”.

IL TABELLINO

GABICCE GRADARA – OSTRA 0-0

GABICCE GRADARA: Adebiyi, Semprini (38’st. Pataracchia), Morini, Magi Filippo, Massari, Zagaglia, Bastianoni, Grandicelli, Magi Samuele (33’ st. Sarli), Izzo (15’ st. Finotti), Fedeli (44’st. Gambini). A disp. Sammarini, Andruccioli, Bergamini, Lorenzetti, Moutatahhir. All. Lilli

OSTRA: Piergiovanni, Tranquilli, Bachetti, Marzano, Castignani, Omenetti (15’ st. Brugiatelli), Rossetti (32’ st. Olivi), Curzi (1’ st. Sabattini), Zuppo (15’ st.Bodje), Lanci, Calcina. A disp. Angeletti, Bonvini, Mucaj, Verdenelli, Massacci. All. De Filippi

ARBITRO: Chincoli di San Benedetto del Tronto (Beiko di Jesi e Petrella di San Benedetto.

NOTE. Spettatori 300 circa. Ammoniti: Massari, Bodje, Semprini, Sarli.