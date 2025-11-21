Calcio Promozione, Gabicce Gradara: al Magi la corazzata Fano

Dopo il ko di San Costanzo la squadra di Lilli affronta in casa la seconda forza del campionato. Il tecnico: 'In trasferta andiamo ancora a strappi'

Smaltita la delusione per il ko di San Costanzo, che ha segnato nuovamente un passo indietro dopo il convincente hurrà sul Villa San Martino, il Gabicce Gradara ospita al Magi il Fano, squadra destinata a giocarsi il primo posto con la leader Lunano (+4 sui granata).

Un avversario in salute (11 punti nelle ultime cinque partite), con il secondo attacco (17 gol fatti) e la seconda difesa del girone (9 gol subiti), schiacciasassi in casa (16 punti come il nuovo Real Metauro, 8 in trasferta).

Mister Simone Lilli, cosa è accaduto a San Costanzo? Forse avete pagato la carta di identità molto verde visto che vi siete schierati con cinque under?

“E’ accaduto quello che ci è capitato spesso in trasferta, ovvero una mancanza di continuità nell’arco dei 90 minuti sotto il profilo soprattutto dell’atteggiamento. Come avevo previsto è stata una partita sporca e noi ci siamo calati in quella realtà parzialmente. Fuori casa andiamo ancora a strappi al contrario di quanto succede in casa. La nostra è una rosa mediamente giovane, ma lo è in casa come in trasferta, non credo si debba giustificare la diversità di prestazioni con le assenze degli over. I forfait li abbiamo avuti anche al Magi”.

Il Gabicce Gradara che obiettivo deve darsi?

“Vedremo più avanti, conto che il nostro rendimento migliori con il lavoro, l’applicazione e l’impegno che tutti mettono. Al momento siamo a due punti dai playoff, a tre dai playout ed in gioco con il Fano per la semifinale di Coppa Marche , tenendo conto che la squadra è molto rinnovata, con 13 under, il bilancio è lusinghiero: con appena un paio di punti in più saremmo al quarto o al quinto posto. Ora bisogna lavorare per dare continuità alle prestazioni e ai risultati”.

Alla vostra porta bussa il Fano, una corazzata, che tuttavia in trasferta ha fatto la metà dei punti realizzati in casa.

“Il Fano al pari del Lunano è la squadra più forte del girone, per profondità della rosa, qualità, esperienza. Una formazione che non muore mai, che – a dispetto dei numeri - ti può fare male in casa come in trasferta in qualsiasi momento, per cui il Gabicce Gradara è chiamato a giocare la partita perfetta, a non sbagliare nulla”.

Ancora una volta rosa incompleta: Costa, Montesi e Bergamini out per infortunio, possibile il rientro di Gallotti, certo in difesa quello di Massari che ha scontato la giornata di squalifica.

