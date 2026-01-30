Calcio Promozione, Gabicce Gradara alla prova dell'Ostra

Domenica allo stadio Magi (ore 15) la la pericolosa matricola, quarta in classifica (29 punti, cinque in più della squadra di Lilli) ed in salute

Sulla strada del Gabicce Gradara, reduce dal pareggio sul campo del fanalino di coda Vigor Castelfidardo, ecco al Magi (domenica alle ore 15) la pericolosa matricola Ostra, quarta in classifica (29 punti, cinque in più della squadra di Lilli) ed in salute con due vittorie in casa per 3-0 e 3-1 ed un pareggio in trasferta sul campo dei Portuali per 2-2 nelle ultime tre partite.

"Affrontiamo una formazione molto forte come del resto testimonia la classifica – sottolinea il tecnico del Gabicce Gradara Simone Lilli – organizzata, ben strutturata fisicamente, che gioca bene, particolarmente temibile dalla cintola in su tanto è vero che ha il quarto attacco del girone (27 reti segnate). Per fare risultato la mia squadra dovrà fornire una prestazione di livello e confido che sarà così. Fare punti ci permetterebbe di migliorare il percorso dell’andata, un motivo in più per fare bene”.

Dopo due sconfitte di fila, la sua squadra ha raccolto un pareggio in rimonta sul campo della Vigor Castelfidardo per 1-1. Che indicazioni ha tratto da questa partita?

“Ho visto buone cose, dopo due battute d’arresto alla ripresa del campionato dopo la sosta natalizia, era una partita molto insidiosa perché sul campo di una squadra affamata di punti; invece il Gabicce Gradara è stato sempre in partita. E’ vero che avrebbe potuto subire il 2-0, ma avrebbe anche potuto andare in vantaggio per primo. Dopo la rete dello svantaggio non ci siamo disuniti, anzi, abbiamo continuato a giocare ed abbiamo trovato il meritato pareggio con Gallotti su punizione. Stiamo ritrovando il filo del discorso smarrito con la sosta. Stiamo lavorando per fare un altro step”.

Domenica al Magi mancherà una pedina preziosa qual è il centrocampista Gallotti (squalificato). In compenso ha ritrovato Morini, che ha giocato per la prima volta dall’inizio e per tutti i 90 minuti dopo un’assenza di cinque mesi. Lo utilizzerà al suo posto a centrocampo e nel ruolo di terzino sinistro come a Castelfidardo?

“Siamo tutti molto felici per il ritorno in campo di Elia, un giocatore under secondo la carta di identità, in realtà over perché è già al terzo campionato con molte presenze alle spalle. E’ in fase di recupero sotto il profilo fisico dopo il lungo riposo forzato, a Castelfidardo è stato sempre in campo e ha fatto in pieno la sua parte, ma gli va dato tempo per tornare in piena forma. Quanto alla sua posizione in campo, sarà nel ruolo di terzino di sinistra, ruolo che ha già ricoperto tra l’altro in passato, in quanto nel reparto difensivo siamo contati (Costa è ancora fermo). Elia è un ragazzo intelligente e sa adattarsi con profitto”.



