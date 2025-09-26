Calcio Promozione, Gabicce Gradara alla riscossa dopo due ko

Domenica al Magi sfida contro la temibile Vigor Castelfidardo, pure lei bisognosa di punti. Lilli chiede più attenzione sugli episodi e concretezza in zona gol

Dopo due sconfitte di fila (in mezzo il passaggio del turno di Coppa), il Gabicce Gradara cerca il rilancio. L’ostacolo si chiama Vigor Castrelfidardo - ospite domenica allo stadio Magi - una formazione agguerrita ed ambiziosa, che insegue il primo successo (due punti in classifica, tre la squadra di Lilli).

La squadra di casa arriva all’appuntamento dopo il ko di Lunano in una partita che ha mostrato cose buone ed altre meno.

“La cosa positiva è che abbiamo creato occasioni da gol prima della rete del loro vantaggio e dopo l’1-0 e sul 2-0 avremmo potuto riaprire la partita – spiega il tecnico Lilli –; l’aspetto negativo è da un lato la disattenzione difensiva sul secondo gol nato da palla inattiva, un’azione fotocopia al raddoppio del Vismara della partita precedente che ci è costato la sconfitta, e dall’altro non aver sfruttato a dovere i venti e passa minuti in superiorità numerica. Ecco, lì avrei voluto vedere un atteggiamento diverso, maggiore determinazione”.

Per fare un salto di qualità che cosa serve?

“Sulle prestazioni non posso dire nulla, le abbiamo fatte in tutte le partite; dobbiamo fare meglio, invece, sui singoli episodi, calibrare l’attenzione per non subire gol evitabili ed essere più concreti in zona gol. Stiamo affrontando un percorso di crescita, abbiamo una rosa giovane e gli ostacoli non mancano a cominciare dalle assenze che hanno contraddistinto l’inizio di stagione tanto che solo in questa settimana ci siamo al completo per la prima volta, però con pazienza ed il lavoro contiamo di riuscirci”.

Conosce la Vigor Castelfidardo?

“E’ un club storico della categoria, ha tradizione e spesso è stata protagonista e anche quest’anno lo vuole essere con una rosa di bravi giocatori in tutti i ruoli e una buona organizzazione di squadra. Come noi la Vigor ha bisogno di fare risultato per cui mi aspetto una partita difficile”.

Nelle file del Gabicce Gradara indisponibile Costa.