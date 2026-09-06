Calcio Promozione: Gabicce Gradara, all'esordio battuto l'Osimo 1-0

Decide un eurogol del 2009 Yago Lorenzetti a metà ripresa. Occasioni sui due fronti

Esordio vincente allo stadio Magi per il Gabicce Gradara che batte la solida matricola Osimo 2011 al termine di un match combattuto deciso da un eurogol di Lorenzetti, classe 2009, e metà ripresa.

Nel primo tempo nonostante il caldo, le squadre si fronteggiano a buon ritmo con il Gabicce Gradara più intraprendente e vicino al gol e l’Osimo altrettanto pericoloso nel finale.

Al 7’ azione in velocità del Gabicce Gradara, palla filtrante sulla corsia di sinistra di Lorenzetti per Villanova il cui tiro non perdona. Su segnalazione del collaboratore l’arbitro annulla per fuorigioco per la posizione di Villanova. Proteste vivaci dei padroni di casa.

Al 19’azione di Magi F. sulla sinistra per Lorenzetti il quale avanza, stringe verso il centro: il suo tiro è ribattuto a terra da Cingolani.

24’ Tiro di Rombini da fuori area parato a terra da Adebiyi

25’ Azione pericolosa del Gabicce Gradara: mischia in area, doppia conclusione respinta dalla difesa. Pericolo.

41’ Efficace azione di Finotti sulla sinistra, il laterale scarta due avversari e da centro area, leggermente sbilanciato, calcia fuori.

46’ Due occasioni per l’Osimo 2011. Prima azione di Cingolani sulla trequarti, palla per Rombini sulla sinistra il cui tiro viene deviato ottimamente in tuffo da Adebiyi; poco dopo il diagonale dalla destra di Malaccari sibila il palo alla sinistra del portiere.

Nella ripresa la partita si mantiene viva con le squadre che si allungano un po’.

1’ Fabbri serve centralmente Vegliò al limite fronte alla porta: tiro centrale.

6’ Pincini calcia fuori dopo uno slalom in velocità innescato da una triangolazione sulla trequarti. Azione pericolosa.

15’ Innescato da Pincini, Guidobaldi sul filo del fuorigioco calcia debolmente.

20’ Punizione dalla destra di Pincini, tiro debole in mischia di Rombini.

Al 24’ vantaggio Gabicce Gradara con Lorenzetti con un bellissimo tiro a giro di destro da 25 metri (1-0). E’ il gol partita.

Due contropiede di Gambini, che poi esce per infortunio, creano scompiglio nella difesa avversaria.

45’ Fallo di mano in area su azione di Guidi, rigore per il Gabicce Gradara, ma su segnalazione del suo collaboratore, l’arbitro torna sulla sua decisione (fuorigioco).

Finisce 1-0.

Prossimo match sabato prossimo sul campo della matricola Atletico Mondolfo.

IL COMMENTO Il protagonista è Yago Lorenzetti, origine brasiliana, prodotto del settore giovanile del Gabicce Gradara di cui ha fatto parte negli ultimi tre anni (Giovanissimi, Under 17 e Juniores) e da quest’anno in prima squadra di cui è uno degli under. Già nel precampionato si è messo in buona luce e al debutto ha messo il sigillo sulla vittoria della squadra di Gaudenzi.

"Sono molto contento, ho cercato quel tiro, volevo fare gol – spiega Lorenzetti, studente dell’Istituto Alberghiero di Pesaro – Conto di non fermarmi qui, voglio segnare ancora, il massimo sarebbe chiudere in doppia cifra. Mi trovo bene in questo gruppo, siamo una buona squadra e qui mi diverto. Il mio ruolo? Sono un attaccante esterno, mi piace giocare sulla corsia sinistra, ma posso giocare in tutti i ruoli, mi piace l’uno contro uno per la conclusione in porta”.

Yago Lorenzetti

IL TABELLINO

Gabicce Gradara – Osimo 1-0

GABICCE GRADARA. Adebiyi, Maggioli, Gabrielli, Serafini, Semprini, Finotti (13’ st. Gambini, 39’ Pataracchia)) Magi F., Fabbri, Vegliò, Villanova, Lorenzetti (33’ st. Guidi)

A disp. Gaggi, Andruccioli, Ferraj, Rossi, Terenzi. All. Gaudenzi.

OSIMO 2011: Cingolani D. (32’ st. Fede), Gambacorta (38’ st. Borgese) Troiolo (16’st. Gyabaa),Tavoni, Gioielli, Marconi, Cingolani G. (Storani), Malaccari, Guidobaldi (33’ st. Borgiani), Pincini, Rombini.

A disp. Baccarini, Cicoria, Socci, Provvidenti. All. Manisera

ARBITRO: Houssam di Pesaro (Giacomucci e Latuga di Pesaro)

RETE: 24’ st.Lorenzetti

NOTE: spettatori 300 circa. Ammoniti: Fabbri, Magi F., Gyabaa. Recupero: 2’ pt.; 6’ st