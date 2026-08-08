Calcio Promozione, Gabicce Gradara ambizioso: mirino sui playoff

Rosa allungata e rinnovata con acquisti importanti, alcuni dei quali sono ritorni e vengono dal fronte romagnolo, e la conferma dei giovani

Sabato alle ore 19,30 sul sintetico dello stadio Magi primo test stagionale per il Gabicce Gradara contro il Torconca (Prima Romagna). In settimana in piazza Matteotti si alzati i veli sulla rinnovata e ambiziosa squadra allenata da Lazzaro Gaudenzi, gabiccese doc, alla presenza del sindaco Marila Girolomoni e dell’assessore allo sport Roberto Reggiani, dei rappresentanti della LND regionale, del vice presidente Mosè Mughetti, del consigliere Agostino Scarpini e del neo presidente provinciale Mauro Vichi.

I primi due, hanno sottolineato il proficuo lavoro del club soprattutto nel settore giovanile tanto che in rosa sono numerosi i giovani locali e il prezioso lavoro dei dirigenti e dei volontari che sono la forza del club. Applausi anche dai dirigenti federali per la serietà del club, la sua puntuale organizzazione, il capillare lavoro svolto sul territorio: il Gabicce Gradara è un esempio per tutti.

Il presidente Gianluca Marsili

IL PRESIDENTE TRA PASSATO E FUTURO Il presidente Gianluca Marsili ha fatto un viaggio tra passato, presente e futuro con l’occhio rivolto sempre al settore giovanile, il fiore all’occhiello del club.

"Dopo la sofferta stagione chiusa con la meritata salvezza raggiunta solo all’ultima giornata abbiamo deciso di fare un investimento importante per rinnovare la rosa, allungarla e renderla più competitiva. La nostra ambizione è disputare un campionato importante, mettere nel mirino i playoff. Se l’anno scorso avevamo solo otto over, quest’anno abbiamo cresciuto il numero distribuendoli in tutti i reparti senza peraltro rinunciare alla nostra filosofia, cioè puntare sui ragazzi del nostro settore giovanile nonostante le nuove regole su vincolo che di certo non ci aiutano tanto è vero che non abbiamo allestito la squadra Under 21 di Terza categoria poiché le squadre locali hanno fatto bottino pieno dal nostro vivaio. Del resto, il risultato più importante, salvezza a parte, è stato il premio per il maggiore utilizzo degli under, un motivo di grande orgoglio per tutti noi”.

LA NUOVA ROSA, I RITORNI

“Abbiamo allargato il raggio d’azione pescando in Romagna per evitare una esagerata concorrenza su un numero ristretto di giocatori del campionato marchigiano riabbracciando così alcuni ragazzi che hanno già conosciuto il nostro ambiente ed il nostro campionato lasciando ottimi ricordi e che si sono distinti negli anni successivi: Maggioli, Vegliò, uno degli attaccanti più forti della categoria, Gabrielli e Serafini, che si sono anche misurati con successo in campionati di categoria superiore. Quando assieme a Serafini c’è stata l’opportunità di prendere anche un altro ex Tropical Coriano, Francesco Fabbri, non ci siamo tirati indietro. La ciliegina sulla torta è stato Villanova, un giocatore che non ha bisogno di presentazione. A completare il cast di attaccanti c’è Renzi, un altro che conosce bene il girone e che potrà continuare a rendersi protagonista. In difesa abbiamo aggiunto l’esperienza di Sottile e un giocatore collaudato come Cecchi. Va inoltre ricordato che abbiamo voluto con forza trattenere il nostro portiere Adebiy oltre ai ragazzi non più under Morini, Finotti e Semprini ormai over a tutti gli effetti. Il direttore sportivo Capobianco, alla sua prima esperienza nel ruolo, assieme al dg Magi ha confezionato la rosa in poco più di un mese e a loro va il nostro plauso. Alcuni giovani erano corteggiati e siamo riusciti a trattenerli, possiamo contare sull’esperienza di Gambini, di Magi Filippo ormai in prima squadra da anni, l’estro di Lorenzetti già lo scorsa stagione messosi in mostra e tanti altri giovani che sapranno regalare emozioni. Il mercato è chiuso, la rosa è lunga e completa. Ora la palla passa allo staff tecnico che vedo al lavoro con entusiasmo e forti motivazioni. Ho fiducia”.

IL GIRONE E LA LOTTA PER I PLAYOFF

"Vedo un girone più equilibrato rispetto alla stagione scorsa dove Lunano e Fano hanno fatto corsa a sé, con molti club ambiziosi. La retrocessa Urbania ed il Villa San Martino sono state protagoniste sul mercato, agguerrite sono Castelfrettese, Portuali, Cagliese degli ex Izzo e Gallotti, la Montemarcianese, da scoprire l’altra retrocessa Fabriano. Ci sarà da battagliare come sempre”.

GLI INVESTIMENTI SULLE STRUTTURE

"In sinergia con l’amministrazione comunale di Gabicce sono stati effettuati investimenti importanti sull’area dello stadio da un lato con la costruzione di nuovi spogliatoi e dall’altro con la realizzazione da parte della società, con impegno di risorse proprie, dei campi da padel con relativi spogliatoi. Ora dobbiamo completare i lavori per il chiosco bar. Forte è anche il rapporto con l’amministrazione di Gradara visto che sviluppiamo l’attività anche a Fanano . Tutto questo non sarebbe possibile senza l’aiuto degli amici dirigenti che mi affiancano con infinita passione, degli sponsor, dei volontari, del supporto delle famiglie. Il Gabicce Gradara è una grande famiglia”.

Lo staff tecnico

LA ROSA

PORTIERI Adebiyi Jammin, Gaggi Lorenzo (2008)

DIFENSORI Andruccioli Nicolas (2008), Buccino Ciro (2007), Cecchi Filippo, Magi Filippo (2007), Fabbri Francesco, Sottile Fabio, Gabrielli Simone, Maggioli Manuel, Semprini Nicolò, Rossi Giacomo (2008)

CENTROCAMPISTI Guidi Andrea (2008), Lorenzetti Hiago (2009), Morini Elia, Magi Filippo, Fabbri Francesco, Pataracchia Marco (2007), Serafini Matteo, Finotti Nicolò, ATTACCANTI Gambini Joseph (2007), Renzi Giacomo, Vegliò Francesco, Villanova Marco, Bergamini Tomas (2007), Terenzi Brando (2008).

STAFF TECNICO Allenatore: Gaudenzi Lino. Preparatore atletico-allenatore in seconda: Finotti Massimo. Preparatore dei portieri: Masini Mauro. Match analyst e scout: Barbato Sandro. Massaggiatore: Mariani Niccolò. Direttore sportivo: Capobianco Nicola. Direttore generale: Magi Gabriele.

AMICHEVOLI 8 agosto Gabicce Gradara-Torconca (ore 20); 14 agosto Gabicce Gradara-Cosmos; 22 agosto Gabicce Gradara-Misano; 19 agosto Gabicce Gradara-Superga; 26 agosto Gabicce Gradara-Sassocorvaro.

COPPA ITALIA 30 agosto Gabicce Gradara-Villa San Martino ore 15.30.