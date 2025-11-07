Calcio Promozione, Gabicce Gradara: con il Villa San Martino cercasi il riscatto

La formazione pesarese appaiata in classifica a 11 punti. Mister Lilli: 'Il salto di qualità lo faremo quando saremo costanti nell’atteggiamento per tutti i 90 minuti'

Interrotta a Moie la serie positiva di tre risultati utili (più i due in Coppa Marche), il Gabicce Gradara ritorna al Magi nella sfida contro il Villa San Martino, particolarmente importante perche le due squadre sono appaiate a 11 punti, a + 2 sulla zona playout ma anche a -3 dai playoff. Una sfida che apre una settimana importante per la formazione di Lilli: mercoledì 12 si gioca in casa l’andata dei quarti di Coppa Marche contro il Fano e sabato 15 trasferta di campionato sul campo del San Costanzo Marottese, un match che non si può sbagliare.

Mister Simone Lilli, che partita vi aspetta?

“Una partita ostica per il valore del Villa San Martino in cui spicca Paoli, un leader, giocatore esperto, protagonista in categorie superiori, che conosco bene per averlo allenato per due stagioni al Montecchio e la scorsa all’Urbania. Il Villa San Martino è una formazione che gioca un calcio propositivo schierandosi con il 3-4-1-2, attacca negli ultimi 16 metri con molti uomini e segna in maniera costante (secondo attacco con 15 gol) e nello stesso tempo lascia spazio alle ripartenze concedendosi qualche rischio (10 reti subite). Ecco, dovremo stare molto attenti, da un lato in fase difensiva dove anche a Moie abbiamo subito due gol evitabili e dall’altro ad essere più pratici negli ultimi20 metri visto che non finalizziamo in proporzione a quanto produciamo”.

A Moie c’è stato un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni. Si è dato una spiegazione?

“Ho a disposizione bravi giocatori, disponibili, che danno l’anima e per sua natura questa squadra deve essere sempre al massimo fisicamente e soprattutto mentalmente affinché il collettivo giri. Se non è così possiamo inciampare come è successo a Moie ed in precedenti partite dove l’atteggiamento non è stato costante: partenza sotto tono, reazione vigorosa, ma insufficiente a riacciuffare il risultato. Il salto di qualità lo faremo quando saremo costanti nell’atteggiamento per tutti i 90 minuti. E’ anche vero che nelle difficoltà siamo venuti fuori perché c’è stato lo spirito di reazione giusto, però dobbiamo riuscire a mantenerlo e magari accrescerlo per tutta la gara e per più partite. Possiamo migliorare, anzi dobbiamo farlo e tutti assieme, dipende solo da noi”.

Anche domenica saranno assenti Gallotti e Costa, infortunati.