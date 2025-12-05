Calcio Promozione, Gabicce Gradara: con la Montemarcianese sfida sorpasso

Dopo due risultati utili di fila e l’accesso alla semifinale di Coppa Marche, la squadra di Lilli Gabicce cerca il salto di qualità

Dopo due risultati utili di fila – pareggio in casa col Fano e colpo in trasferta contro i Portuali – e l’accesso alla semifinale di Coppa Marche con l’eliminazione del Fano, il Gabicce Gradara cerca il salto di qualità nel match di domenica al Magi contro la Montemarcianese appaiata in classifica al sesto posto a 18 punti.



“Ci aspetta una partita molto difficile per il valore dell’avversario e non solo – commenta il tecnico Simone Lilli - La Montemarcianese è una squadra esperta, di categoria, pragmatica, capace di dare la zampata vincente in qualsiasi momento. Tra l’altro noi veniamo dal match contro il Fano di Coppa Marche in cui abbiamo speso molto dal punto di vista fisico e nervoso e le sfide di Coppa lasciano sempre qualche strascico. In casa, comunque, abbiamo fatto sempre bene, per cui sono curioso anche io di vedere che partita giocheremo in quella che considero un appuntamento di alta classifica. Insomma, è un bel banco di prova”.



La squadra sta vivendo il suo miglior momento della stagione, ha entusiasmo: i playoff sono a un punto e i playout lontani cinque lunghezze.



“E’ innegabile che un passo in avanti lo abbiamo fatto e se ad agosto mi avessero detto che a questo punto della stagione quella attuale sarebbe stata la nostra posizione di classifica, ci avrei messo la firma. Ora dobbiamo avere la capacità di dare continuità nell’atteggiamento e nelle prestazioni attraverso cui si arriva spesso al risultato positivo. Dobbiamo trovare un equilibrio, due risultati buoni non bastano. Siamo molte squadre in un fazzoletto di punti, bastano un paio di risultati negativi e tutto ritorna in discussione”.



Ai due risultati positivi va aggiunto l’exploit di Coppa Marche, il successo per 3-1 a Fano che vi ha portato in semifinale.



“Equilibrato il primo tempo terminato 1-1, migliore il secondo in cui siamo stati più efficaci segnando altre due reti. Ho schierato solo due over, tre 2008 e un 2009. Ho avuto una bella risposta”.



La cosa che più le fa piacere della sua squadra?



“Ho visto una grande determinazione e la voglia di stare sempre in partita; non dobbiamo mollare mai di un centimetro, andare sempre al massimo, vivere di entusiasmo come è normale che sia per un gruppo molto giovane. Dare il più possibile continuità nel prosieguo della stagione è il nostro primo obiettivo”.