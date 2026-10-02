Calcio Promozione, Gabicce Gradara: contro la Biagio Nazzaro serve la riscossa

La squadra di Gaudenzi, reduce da tre sconfitte, ha numerosi assenti. Il dg Magi: 'Serve l'atteggiamento giusto per evitare errori'

Dopo tre sconfitte di fila il Gabicce Gradara è chiamato al riscatto nella sfida di domenica al Magi contro la Biagio Nazzaro, terzultima in classifica con due punti, uno in meno della squadra di Lazzaro Gaudenzi (un solo gol segnato contro i tre del Gabicce Gradara).

Va da sé che sia una partita molto importante per recuperare posizioni in classifica anche per la giovane formazione di mister Dottori, che in settimana si è rinforzata con l’esperto centrocampista Fabrizi (sei reti nella scorsa stagione tra Tavullia Valfoglia e Grifo Sigillo) e che in attacco schiera un giocatore di esperienza (classe 1994) come Tittarelli protagonista anche in Eccellenza (nell'ultima stagione ha messo a segno complessivamente otto gol tra Jesina, Civitanovese e Matelica).

Ancora una volta il Gabicce Gradara ha gli uomini contati: assenti Gambini, Pataracchia, Bergamini e i difensori Maggioli e Semprini, quest’ultimo impegnato con la Nazionale Under 21 di San Marino, per cui il reparto arretrato presenterà delle novità e ci sarà il debutto tra le mura amiche del terzino mancino Cecchi.

“Al di là di chi scenderà in campo sarà fondamentale l’approccio al match – spiega il direttore generale Gabriele Magi – quello dell’ultima partita contro il Villa San Martino non è stato all’altezza della situazione, siamo mancati nell’atteggiamento prima di tutto e quando mentalmente non sei giornata è normale offrire prestazioni insufficienti come è stato e cadere nell’errore o nella sbavatura che poi sono fatali, sia essa in fase di finalizzazione e difensiva e ti costano punti”.

Il trend non rispecchia le attese della vigilia. Siete delusi?

“Sappiamo che la squadra è rinnovata in grande parte e che quindi occorre del tempo per trovare la giusta alchimia, che bisogna lavorare sul campo e credere in quello che si fa come del resto sta succedendo, ma nella ricerca di una precisa identità abbiamo la necessità di fare punti per non perdere contatto dalle avversarie che ci precedono”.

La rosa ha perso prima dell’avvio di stagione di due pedine, il centrocampista Morini per motivi personali ed il difensore Sottile. Pensate di ricorrere al mercato?

“Ci stiamo guardando attorno per individuare il profilo giusto, con un occhio particolare al reparto difensivo".