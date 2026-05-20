Calcio Promozione, Gabicce Gradara: definito lo staff tecnico

Massimo Finotti sarà il vice allenatore e ricoprirà anche il ruolo di preparatore atletico. Massimo Masini confermato come preparatore dei portieri

Al Gabicce Gradara è ritornato nelle vesti di direttore sportivo Nicola Capobianco, già tecnico per una stagione e mezzo della prima squadra con lusinghieri risultati. Capobianco è al lavoro con entusiasmo. La prima mossa è la definizione dello staff tecnico.

“Lo abbiamo rimodellato inserendo al fianco del nuovo mister Lazzaro Gaudenzi, personaggio che conosce a fondo il mondo Gabicce Gradara – spiega Capobianco - un professionista referenziato e di esperienza come Massimo Finotti, di Gabicce pure lui, che svolgerà anche il ruolo importante di preparatore atletico oltre che di vice allenatore. Una figura che mister Gaudenzi conosce a fondo per averci già lavorato al Torconca in passato. Un novità per rendere più agevole il compito del tecnico e sfruttare al meglio la loro reciproca conoscenza. Riconfermato, inoltre, Mauro Masini come preparatore dei portieri. A dispetto delle illazioni giornalistiche sul nostro club, io e la società siamo convinti che il trio sia una garanzia per i giocatori che vorranno far parte della nostra famiglia e che gli obbiettivi del Gabicce Gradara ci porteranno ad allestire come sempre una rosa più che competitiva”.

Nicola Capobianco, da allenatore a ds. Perché?

“Una scelta dettata soprattutto da motivi personali. E’ un compito stimolante, che credo di poter assolvere in maniera adeguata sfruttando l’esperienza di tecnico alla conoscenza del campionato e dei profili dei giocatori. Lavorerò di concerto con il mister e la società per allestire una rosa di valore. Sono concentrato per prima cosa sulle conferme e ho già allacciato contatti per i nuovi arrivi. Conto nei prossimi giorni di annunciare i primi colpi”.