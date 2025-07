Calcio Promozione, Gabicce Gradara: ecco il centrocampista Zagaglia

Classe 2000, ha militato in Eccellenza nell'Ancona e nella Jesina con cui ha vinto il campionato di Promozione. All'occorrenza può giocare da difensore centrale

Il Gabicce Gradara comunica di aver ingaggiato per la prossima stagione il centrocampista Lorenzo Zagaglia, classe 2000, nativo di Ancona. Nonostante la giovane età, un giocatore di esperienza e che all’occorrenza può ricoprire il ruolo di difensore centrale.

Alto 1,82, cresciuto nel settore giovanile dell’Ancona, ha vinto con il club dorico il campionato di Promozione (e la Coppa Italia) dopo una stagione in categoria al Villa Musone; in seguito due campionati di Eccellenza sempre con il club dorico e, dopo lo stop per il covid, tre stagioni di Eccellenza ed uno di Promozione con la maglia della Jesina (vittoria del campionato).

Lorenzo Zagaglia, quali sono le sue caratteristiche?

“Sono un centrocampista mancino, posso fare il mediano nel centrocampo a due come nelle ultime stagioni oppure la mezzala sinistra ed in questo caso avere più spazio per gli inserimenti e magari la conclusione in porta: in questo ruolo ho segnato dei gol. Cerco di fare gioco sfruttando una buona tecnica di base e di dare soprattutto equilibrio alla squadra. Abbino qualità e quantità. Il mio modello è Marcelo Brozovic, un mediano puro, tanto più che sono un tifoso dell’Inter. Comunque, ho anche interpretato il ruolo di difensore centrale: ho i tempi giusti, le letture del gioco. Sono, insomma, un giocatore duttile”.





Cosa le ha detto mister Lilli.

“L’ho sentito molto carico e determinato e mi ha trasmesso buone sensazioni. Ho affrontato da avversario le sue squadre, è un tecnico vincente , i giocatori che l’hanno avuto ne parlano bene. Il modulo? Il mister credo sia aperto a più soluzioni. Vedremo”.

Perché il Gabicce Gradara?



“Per motivi di lavoro e logistici sono sceso in Promozione. Avevo altre offerte: il Gabicce Gradara è una società seria, ambiziosa, che vuole fare bene. Sono molto contento della scelta che ho fatto. Vogliamo cercare di andare ai playoff anche se la concorrenza sarà come sempre molto agguerrita”.