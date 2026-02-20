Calcio Promozione, Gabicce Gradara in trasferta: in panchina il vice Bellucci

Sabato anticipo sul campo del Nuova Real Metauro, terza della classe. Assente lo squalificato Zagaglia. Il presidente Marsili: 'Credo nella salvezza'

Sarà Marco Bellucci, il vice allenatore del dimissionario Simone Lilli, a guidare il Gabicce Gradara nella trasferta di sabato contro il Nuova Real Metauro.

Una trasferta difficile, contro la terza della classe, che cade in un momento complicato della stagione: il club – due punti nelle ultime sei partite – dopo il ko al Magi contro la Castelfrettese (a favore degli anconetani il doppio scontro diretto) è scivolato al quint’ultimo posto in classifica, in piena zona playout.

“Le dimissioni di mister Lilli ci hanno spiazzato perché è un tecnico su cui avevamo puntato anche in ottica futura – spiega il presidente Gianluca Marsili – a suo dire non c’erano le condizioni per portare avanti il lavoro al meglio. Ne abbiamo preso atto, insistere per convincerlo a cambiare idea sarebbe stato inutile. Rimane intatta la stima e la gratitudine nei suoi confronti”.

Il Gabicce Gradara si è smarrito. Che spiegazioni si dà?

“Non trovo spiegazioni, alla sosta natalizia eravamo dentro i playoff ed avevamo 15 punti di vantaggio sulla quintultima, adesso al quintultimo posto ci siamo noi, ma con 24 punti in ballo abbiamo le possibilità di centrare la salvezza diretta. Il pallino è nelle nostre mani: abbiamo gli scontri diretti in casa con Moie, Pergolese, San Costanzo e con altre formazioni che ci sopravanzano in classifica. Sono convinto che il Gabicce Gradara abbia le qualità per uscire dalla crisi, che gli otto over possano trovare dentro di loro le motivazioni per fare la differenza insieme ai nostri giovani ,che fino ad oggi hanno sempre ben figurato, e soprattutto che il gesto di Lilli possa dare la scossa”.

Sabato assente per squalifica il difensore Zagaglia.



