Calcio Promozione, Gabicce Gradara ko contro il Villa San Martino (3-1)

Sconfitta senza attenuanti per la squadra di Gaudenzi sotto di due reti già nel primo tempo. Il dg Magi: "Non abbiamo avuto il giusto approccio"

Terza sconfitta di fila per il Gabicce Gradara che cede sul campo della leader Villa San Martino per 3-1, un ko netto maturato nel primo tempo chiuso sotto di due gol. Il tris è arrivato nel finale e nel recupero Vegliò ha accorciato le distanze.

Nel primo tempo di marca Villa San Martino prima del vantaggio, Doumbia si libera bene ma spara sul portiere e poco dopo Tatò di testa incorna in rete un calcio d’angolo dell’ex Bastianoni.

Gli ospiti tentano di replicare, Vegliò non vede Villanova libero e dopo aver saltato un avversario cerca la conclusione rimpallata dalla difesa. Per il resto centrocampo e difesa di casa fanno buona guardia.

Al 42’ il raddoppio dei padroni di casa: azione sulla sinistra di Baldini, assist per Muratori che di sinistro insacca da lontano con palla nel sette.

Nella ripresa il Gabicce Gradara ha un altro piglio. Al 12’ Cappuccini devia di pugno su conclusione di Lorenzetti, al 39’ Villanova è pericoloso dalla distanza. Al 43’ a spegnere ogni speranza di rimonta il capocannoniere Doumbia che sfrutta bene un cross corto dell’ex Bastianoni. A tempo scaduto Vegliò accorcia le distanze.

Prossima partita al Magi contro la Biagio Nazzaro.

IL COMMENTO A fine partita commenta il dg Magi: “Contro un avversario organizzato, di qualità e di temperamento, il Gabicce Gradara non ha avuto l’approccio che questo tipo di partita richiedeva. In generale siamo stati spenti, mi piace piuttosto sottolineare la determinazione di Serafini che si è battuto come un leone. Anche sui gol subiti abbiamo ancora una volta delle responsabilità. A parte l’occasione di Vegliò nel primo tempo, abbiamo fatto poco per impensierire l’avversario la cui vittoria è meritata. Dobbiamo archiviare in fretta questa partita e prepararci alla sfida contro la Biagio Nazzaro di domenica al Magi, un match che non possiamo sbagliare”.

Sarà ancora assente il difensore Semprini, impegnato con la Under 21 di San Marino

IL TABELLINO

VILLA SAN MARTINO: Cappuccini, Gennari, Cecchini, Balleroni, Rombaldoni, Battisodo (22’ st. Marta), Bastianoni (44’ st. Rovinelli), Tatò Fe. (44’ st. Beciani), Doumbia, Muratori (31’ st. Ascani) , Baldini (22’ st. Mancini). A disp: Verì, Ciaroni, D’Angelo, Baldini, Dominici. All: Crisantemi.

GABICCE GRADARA: Adebiyi, Buccino (44’ st. Andruccioli), Cecchi (22’ st. Finotti), Maggioli (39’ st. Rossi), Gabrielli, Fabbri, Serafini, Magi (1’ st. Renzi), Veglio’, Villanova, Lorenzetti (39’ st. Terenzi). A disp.: Masini , Rossini , Ferraj. All. Gaudenzi

ARBITRO: Di Maio di San Benedetto del Tronto (Cerca di Jesi e Penna di Macerata).

RETI: 10’ pt. Tatò Fed., 42’ Muratori, 43’ st. Doumbia, 48’ Vegliò –)