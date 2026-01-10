Calcio Promozione, Gabicce Gradara ko nel derby con il Vismara (2-0)

Parte male il nuovo anno per la squadra di Lllli che interrompe la striscia di cinque risultati utili di fila

Inizia male il 2026 del Gabicce Gradara: dopo cinque risultati utili arriva la sconfitta per 2-0 nel derby contro il Vismara, che si è dimostrato più concreto e determinato.

Partenza migliore del Gabicce Gradara pericoloso al 7’ con Izzo (girata in area) ed al 12’ con Fedeli il cui rasoterra angolato dal limite dell’area è ddeviato in angolo dal portiere.

Al 23’il gol del vantaggio del Vismara con Gaudenzi (in precedenza un suo tiro è parato da Adebiyi) di testa su cross di Letizi. Il Vismara prende sempre più campo e si rende pericoloso con Pistola (tiro dal limite) e con Gaudenzi per due volte con Adebiyi pronto alla parata.

Nella ripresa stesso copione. Si va avanti senza sussulti fino al 41’, quando Palazzi, su corner battuto da Morani colpisce di testa a colpo sicuro, la palla impatta sulla schiena di un difensore e finisce in corner. L’unica occasione ospite al 49’ con Fedeli, sul cui rasoterra angolato è deviato in angolo da Ferracuti. Nell’azione successiva il Vismara riparte velocemente con Bonazzoli, che serve un assist rasoterra per Rastelletti, che sigla il raddoppio.

IL COMMENTO A fine partita prende la parola il ds Gabriele Magi: “Niente da dire sul risultato, il Vismara ha meritato la vittoria anche se il match è stato aperto fino alla fine ed il suggello è arrivato solo nel recupero, si è dimostrato più vispo sotto il profilo fisico e soprattutto mentale. Abbiamo fatto un passo indietro rispetto alle ultime uscite. Dobbiamo ritrovarci subito. Dopo un buon inizio, abbiamo pagato complessivamente un atteggiamento non all’altezza, evidentemente la sosta ci ha danneggiato facendoci perdere il ritmo e l’intensità che avevamo trovato nelle ultime partite e che ci avevano permesso di collezionare una striscia di cinque risultati utili. Questo non ce lo possiamo permettere, dobbiamo ritrovare subito la giusta cattiveria agonistica che è la nostra forza altrimenti siamo vulnerabili. Niente drammi, archiviamo in fretta questo scivolone e ripartiamo con grinta e determinazione e soprattutto un altro modo di affrontare le partite: domenica ci aspetta il Lunano capolista: serve un altro piglio. ”.

Il tabellino

Vismara - Gabicce Gradara 2-0

VISMARA 2008: Ferracuti, Righi (43’ s.t. Capomaggi), Baruffi, Del Pivo, Morani, Palazzi, Pistola (29’ s.t. Rastelletti), Letizi, Renzi (29’ s.t. Donati), Gaudenzi (33’ s.t. Montesi), Vagnarelli (43’ s.t. Bonazzoli).All: Cangini

GABICCE GRADARA: Adebiyi (50’ s.t. Sammarini), Grandicelli, Semprini, Gallotti, Massari, Zagaglia, Bastianoni (25’ s.t. Sarli), Finotti (17’ s.t. Pataracchia), Izzo (37’ s.t. Lorenzetti), Magi, Fedeli. All. Lilli

Arbitro: Esposito della Sezione di San Benedetto del Tronto.

Reti: 23’ p.t. Gaudenzi, 50’ s.t. Rastelletti.