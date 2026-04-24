Calcio Promozione, Gabicce Gradara: la salvezza passa dal successo sulla Pergolese

Sabato ultima giornata di campionato: la sfida al Magi alle 16,30. La squadra di Bellucci deve solo vincere altrimenti sarà costretta ai playout

Ultima giornata di campionato – sabato, ore 16,30 – ed il Gabicce Gradara si gioca la salvezza diretta allo stadio Magi nello scontro diretto con la Pergolese che in classifica ha un punto in più (34 contro 33). La squadra di Bellucci, appaiata al San Costanzo al quartultimo posto, deve solo vincere altrimenti sarà costretta ai playout che si giocheranno dopo un turno di stop.

I NUMERI

Curiosamente, le due squadre hanno vissuto un cammino diverso ma in sostanza uguale: 13 punti all’andata per la Pergolese, altrettanti al ritorno per il Gabicce Gradara; rispettivamente 21 e 20 il bottino di punti al ritorno; 28 i gol fatti e 29 quelli subiti contro i 27 e i 30. Un cammino quasi identico: 24 punti in casa e 10 fuori per la Pergolese, 22 al Magi e 11 in trasferta per il Gabicce Gradara. Nelle ultime cinque partite sei punti la Pergolese, sette il Gabicce Gradara.

LA VIGILIA

“Affrontiamo una squadra agguerrita, che nel girone di ritorno si è rafforzata con innesti importanti come Montanari che ha segnato nove reti e Russo – spiega il direttore sportivo Gabriele Magi – che ha temperamento come ricordo dal match di andata dove pareggiammo 0-0 sbagliando un rigore. Non sarà semplice venirne a capo. Quello che dà fiducia sono le ultime prestazioni: abbiamo battuto al Magi San Costanzo e Portuali 3-0, a Montemarciano siamo stati sul punto di fare bottino pieno purtroppo gestendo malamente l’ultimo pallone ad una manciata di secondi dalla fine. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno: la squadra è in palla, viva e pensiamo positivo”.

Teme che la tensione si faccia sentire?

“Non credo, siamo abituati a questo tipo di partite. La squadra sta lavorando bene, abbiamo trovato una certa confidenza con la porta avversaria e questo è fondamentale visto che ci serve un solo risultato. Tuttavia non dovremo farci prendere dalla frenesia, avere pazienza e mantenere equilibrio, tenendo alto l’aspetto agonistico e cercando di far prevalere il nostro gioco”.

Nel Gabicce Gradara tutti disponibili, nella Pergolese (l’attaccante Barattini è l’ex) assente per squalifica Rebiscini.